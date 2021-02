Blood Bowl 3: Fragwürdiger Werbetrailer zum Superbowl

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

In den USA ist der alljährliche Superbowl das Sportereignis des Jahres und hat dort auch stets die höchsten TV- Einschaltquoten. Heiß begehrt sind dabei natürlich die Werbeblöcke und so tummeln sich dort häufiger die neusten Filmtrailer kommender Blockbuster-Kinofilme und natürlich auch Produktwerbung.

Dieses Ereignis hat sich die Spieleschmiede Cyanide zum Vorbild genommen und den neusten Spieletrailer zu dem im August erscheinenden Blood Bowl 3 wie eine Werbung erscheinen lassen. Blood Bowl ist ein dem Superbowl nachempfundener Wettkampf zweier Teams aus dem Warhammer-Universum und entwickelt von Games Workshop, bei dem es ziemlich brutal zugeht und das seinen Weg vom erfolgreichen Table-Top-Spiel zur Computer- und Videospielumsetzung gefunden hat.

Protagonist der Werbung sind dabei nicht nur die beiden Mannschaften bestehend aus Orks gegen Zwerge, sondern vor allem die Biersorte Bugman's XXXXXX, das in der Warhammer-Fantasywelt von der berühmten zwergischen Bugman's Brauerei hergestellt wird und damit Zwerge in sämtlichen Lebenslagen zu Höchstleistungen anspornen kann. Zwar handelt es sich hier um ein fiktives Szenario, aber in Deutschland ist Alkoholwerbung strengen Auflagen in den digitalen Medien auferlegt, da es hier geschätzt etwa 2 Millionen alkoholabhängige Menschen geben soll. So sehr man sich auf das kommende Spiel freuen kann, hinterlässt die fragwürdige Bierwerbung einen etwas bitteren Nachgeschmack bei dem Trailer.

Bei seinem Start wird das Spiel zwölf Teams umfassen, jedes mit seinem eigenen Stadion und Cheerleadern, Kampagnen- und Multiplayer-Modi und es verspricht mehr Anpassungsmöglichkeiten zu bieten als die beiden vorangegangenen Blood Bowl-Spiele. Der Titel soll für PlayStation4, PlayStation5, Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendo Switch im Handel erhältlich sein.