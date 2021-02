Montagmorgen-Podcast #382

Teaser Es ist Montagmorgen und zu eurer Unterhaltung haben Jörg und Dennis einen bunten Themenstrauss im Gepäck. Es geht um VHS-Kassetten, Userfragen, aktuelle Tests und alte Lieblingsspiele.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Dieser Montag steht voll im Zeichen der Vergangenheit. Jörg stimmt einmal wieder das Thema Blade Runner an, bevor es zu VHS-Kassetten geht, die uns wiederum auf Die Simpsons bringen bevor es in der Vorschau um alte Strategie-Spiele mit Bond-Bösewichten in der Hauptrolle geht. Doch natürlich haben wir sowohl im Wochenprogramm als auch bei den Userfragen brandaktuelle Themen im Gepäck und erzählen Schwänke aus Kindheit, Jugend und vom vergangenen Wochenende. Alle Themen in der Vorschau: