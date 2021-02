Weihnachtsaktion 2020: Meldet euch zum Multiplayer-Event an

Teaser Ihr habt gewählt, also spielen Dennis und Hagen mit euch Gang Beasts beim Multiplayer-Event. Meldet euch hier, wenn ihr beim großen Teamkampf 4 gegen 4 mitmachen wollt.

Aktion: Weihnachtsaktion 2020 [beendet]

Mit eurer großen Unterstützung habt ihr neben vielen weiteren Dankeschön-Inhalten ein Multiplayer-Event mit der Redaktion freigeschaltet. Wir haben euch gefragt, was ihr spielen wollt und der deutliche Favorit aus der Vorauswahl war Gang Beasts. Also werden Dennis und Hagen nun mit euch im Teamkampf vier gegen vier herausfinden, wer die schlagkräftigere Gang bildet. Alle, denen der Name nichts sagt, finden unter diesen Zeilen einen Trailer zum chaotischen Party-Prügler. Austragungsplattform wird der PC, da momentan allein die PC-Fassung acht statt lediglich vier Spieler gleichzeitig unterstützt.

Nun kommen wir zur ersten Phase der Planung, denn wir brauchen schließlich sechs von euch Unterstützern der Weihnachtsaktion 2020 als Mitspieler. Ihr habt Lust, euch entweder im Team Hagen oder Team Dennis bis aufs äußerste in die Schlacht zu werfen? Ihr sucht Ruhm, Ehre und auch einfach Spaß und wollt stolz der Welt den auf GamersGlobal gestellten Videobeweis mit den Highlights der Auseinandersetzung zeigen? Dann meldet euch per Kommentar unter dieser News!

Interessierte können sich bis zum Montag, den 15. Februar 2021 um 10:00 Uhr, melden. Zur Terminfindung wird in einem zweiten Schritt allen Teilnahmewilligen eine Vorauswahl an möglichen Daten im Februar für das Event geschickt. Der Tag, an dem die meisten zusagen können, wird entsprechend ausgewählt und aus dem Pool der potentiellen Teilnehmer werden sechs Kandidaten per Los bestimmt. Daneben werden zwei potentielle Nachrücker gezogen, die eventuell ausfallende Kandidaten würdig vertreten können.

Weckt das Beast in euch und seid dabei!

