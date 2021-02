Nuts: Eichhörnchen-Verschwörung kommt auf PC und Switch

PC Switch iOS MacOS

Die Pop-Kultur warnt uns schon lange vor Eichhörnchen: Ob sie Hausmeistergehilfen in den Simpsons vergiften, in Super Meat Boy Forever (im Nemesis-Video) nach Rache dürsten oder sich die unterdrückten Widerstandskämpfer in The Witcher Scoia'tael nennen – was einfach Eichhörnchen in der älteren Sprache der Fantasy-Welt heißt. Das war nur die Spitze des Eisbergs und die kollektive Botschaft lautet: Irgendetwas stimmt ganz und gar nicht mit diesen pelzigen Eichel-Messis. Im Indie-Titel Nuts wollt ihr es nun genauer wissen und spürt den Eichhörnchen in einem Waldstück nach.

Im Titel von Publisher Noodlecake observiert ihr Eichhörnchen in 3D-Grafik, die auf abstrakte Farbkontraste setzt. In Manier von Firewatch (im Test, Note 7.5) steht ihr per Funk im Austausch mit einer Kollegin, während ihr im Auftrag der Viago-Universität Kameras im Melmoth-Wald platziert, bevor die Sonne untergeht. In eurer ausbaubaren Basis untersucht ihr dann nach Einbruch der Dunkelheit das Material auf Hinweise, was die Tierchen wirklich planen.

Nuts ist ab sofort für Nintendo Switch und PC erhältlich. Bis zum 11. Februar 2021 ist das Adventure mit Launch-Rabatt für 14,27 Euro auf Steam beziehungsweise 16,99 Euro im eShop erhältlich.