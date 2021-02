Spieleveteranen-Podcast #202: Zeitreise 2/2011, 2001, 1991

Ein, zwei, drei Dekaden zurück gereist

Teaser Die Veteranen blicken auf die wichtigsten Spiele-Themen vor 10, 20 und satten 30 Jahren zurück und erinnern sich, was damals intern die Redaktionen bewegte. Dazu sind sie mit News am Puls der Zeit.

Willkommen bei der Episode 202 des Spieleveteranen-Podcasts. Nehmt euch rund 94 Minuten Zeit, begebt euch in eine hörbereite Position und vergesst auch besser nicht das Anschnallen, so eine Zeitreise kann ein wilder Ritt werden! Aber unsere beiden Zeitreiseführer Heinrich Lehnhardt und Jörg Langer haben alles im Griff und so erlebt ihr ganz ungefährlich, was die Spielemedienwelt im Februar der Jahre 2011, 2001 und 1991 umtrieb – Einblicke aus dem damaligen Redaktionsalltag inklusive. Zu Beginn steht jedoch das Hier und Jetzt mit aktuellen Spiele-Nachrichten im Fokus.

0:00:15 News & Smalltalk

0:00:15 Das heutige Programm.

0:01:01 Gemischte News: Total War warhammert wieder, Mass Effect Legendary Edition erscheint am 14. Mai, Google macht seine Stadia-Spieleentwicklungsstudios dicht, Animal Crossing - New Horizons knackt die 30-Millionen-Grenze.

0:15:23 Was haben wir zuletzt gespielt? The Medium , Shadow Empire , Turrican Flashback .

, , . 0:23:23 Die Hörerfragen zum Tage von Andreas, Woop und Andreas Wanda.

0:33:53 Zeitreise: Februar 2011, 2001, 1991

0:34:10 GameStar 2/2011 und GamersGlobal, u.a. mit Total War - Shogun 2 , WoW - Cataclysm , Darksiders und Zelda - Spirit Tracks .

, , und . 0:46:43 GameStar 2/2001, u.a. mit Counter-Strike , Giants und den GameStar-Awards 2000.

, und den GameStar-Awards 2000. 1:01:38 Power Play 2/1991, u.a. mit Lemmings, Hard Nova, Covert Action, Wizardry 6 und Speedball 2.

1:33:49 Abspann