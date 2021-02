Everspace 2: Wöchentliche Early Access Update Streams mit Gamedev AMA

PC XOne PS4

Passend zum Early-Access-Starts des Spaceship-Looter-Shooters Eversapce 2 am 18.1.21 haben die Entwickler Rockfish Games einen freitäglichen Early-Access-Gameplay-Stream eingerichtet. Die aktuelle, mittlerweile dritte, Folge könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen. Gestreamt wird sowohl auf Youtube als auch auf Twitch. Gastgeber ist der Community Ambassador Eric Schrader.

Schrader zeigt euch im Stream aktuelles Gameplay und Neuerungen und gibt Einblicke in den Entwicklungsprozess von Everspace 2. Der Stream ist gleichzeitig ein Gamedev AMA (ask me anything), so dass natürlich auch eure Fragen beantwortet werden. Das übernimmt Schrader nicht alleine, denn es tummeln sich auch zahlreiche Entwickler bis hin zum CEO im Chat.

Everspace 2 ist derzeit für 37,99 Euro im Steam-Early-Access erhältlich. Diese Woche wird euch GG-User Vampiro in einem Spiele-Check aus dem Cockpit berichten.