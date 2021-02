Prince of Persia - The Sands of Time Remake: Auf unbestimmte Zeit verschoben

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Ursprünglich sollte Prince of Persia - The Sands of Time Remake am 21. Januar erscheinen. Im Dezember letzten Jahres wurde dann bekanntgegeben, dass der Release auf den 18. März verlegt würde. Nun hat Ubisoft auch den letztgenannten Termin kassiert. Wie der Publisher heute auf Twitter mitteilte, wird der Titel vorerst nicht erscheinen. In dem Tweet heißt es:

Seit der Ankündigung von Prince of Persia - The Sands of Time Remake im September, haben wir zahlreiche Rückmeldungen von euch zu diesem beliebten Franchise erhalten. Es ist eure Leidenschaft und Unterstützung, die unsere Entwicklungsteams antreibt, das bestmögliche Spiel zu machen. [...] Wir haben die Entscheidung getroffen, die Veröffentlichung für Prince of Persia - The Sands of Time Remake auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben. Diese zusätzliche Entwicklungszeit ermöglicht es unseren Teams ein Remake zu liefern, das sich frisch anfühlt und dabei dem Original treu bleibt.

Nachdem die Qualität der Neuauflage des 3D-Actionadventures im Zuge der Ankündigung am 11. September 2020 für Unmut sorgte, sahen sich die Entwickler genötigt, ihre Arbeit in den folgenden Tagen umfangreich zu kommentieren. So erschien zum Beispiel im Magazin The Mako Reactor ein Interview mit dem zuständigen Studio Ubisoft Pune, in dem auf den aktuellen Stand, vor allem der Grafik, eingegangen wurde. In einem Interview mit dem Magazin Gadget360 hieß es, der Ankündigungs-Trailer würde nicht den damals aktuellen Entwicklungsstand des Spiels zeigen und auf Reddit tauchte angeblich aktuelleres Bildmaterial auf.

Wieviel Wahrheit in den PR-Bemühungen des Publishers im Nachgang der Ankündigung enthalten ist, darüber kann nur spekuliert werden. Fest steht einzig, dass sich Ubisoft mit dem noch ausstehenden Arbeitsaufwand verschätzt hat. Denn ein neuer Termin für die Veröffentlichung von Prince of Persia - The Sands of Time Remake für PC, Playstation 4, Playstation 5 sowie Xbox One und Xbox Series S/X wurde nicht bekanntgegeben.