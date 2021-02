Zank Quest: Ultima 2 - The Revenge of the Enchantress

PC MacOS

Sierra On-Line wird in erster Linie mit seinen langlebigen Adventure-Serien in Verbindung gebracht. Aber schon sehr früh in der Firmengeschichte versuchte die Firma, mit Actionspielen wie Lunar Leeper oder Sport-Varianten wie Skeet Shoot von einer breiteren Spielerschaft beachtet zu werden. 1982 wurde Richard Garriott an die sandigen Gestade von Ken-Williams-Land gespült. Auf der Suche nach einem Publisher, der seinen neuartigen Plänen ein zugeneigtes Ohr und einen losen Beutel voller Goldstücke lieh, durchstreifte er die Lande, bis er den Königshof in Oakhurst erreicht hatte. König Williams gefiel die wackere Rede des Jünglings und so wurden sich die beiden schnell handelseinig. Im August 1982 erschien Ultima 2 - The Revenge of The Enchantress und mehrte den Ruhm seiner Erschaffer.

Doch ein König und ein Lord konnten auf Dauer nicht gemeinsam ganz oben im Sonnenlicht stehen. Was rund um das Erscheinungsdatum geschah, weshalb Ultima 2 ein wenig aus der Reihe fällt und warum Garriott nicht auch Ultima 3 bis 97 bei Sierra veröffentlichte, ist Teil dieses kleinen Podcasts. In gut 25 Minuten umreißt Jürgen ein kleines bisschen Computerspiel-Geschichte.

