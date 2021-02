PM: Next Week on Xbox: Neue Spiele vom 8. bis 12. Februar (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Willkommen bei Next Week on Xbox. Wie immer stellen wir Dir alle neuen Spiele vor, die bald für Xbox Series X, Xbox Series S und Xbox One erhältlich sind! In der kommenden Woche erscheinen wieder jede Menge Spiele für Deine Lieblingskonsole – hier siehst Du, welche neuen Games Dich erwarten. Klick Dich einfach durch die Spiel-Details, um mehr zu möglichen Vorbestellungen zu erfahren (Änderungen vorbehalten).

The Wild Eight

Ein verheerender Flugzeugabsturz über Alaska war erst der Anfang. Gemeinsam mit sieben weiteren Insassen musst Du Dich in der Wildnis zurechtfinden und irgendwie überleben. Nur so kannst Du die Wahrheit herausfinden und die Geschichte von The Wild Eight zu Ende erzählen.

#SinucaAttack

In #SinucaAttack treffen Billiard und 2D-Platforming aufeinander – und das erstmals auch auf der Konsole. Kreiere Deinen eigenen Charakter, passe deinen Queue an und stürze Dich in eine Reihe rasanter Room-Escape-Rätsel, in denen die Billardkugel zu Deinen stärksten Waffen zählt.

UltraGoodness 2

Optimiert für Xbox Series X|S – Bist Du bereit für Gemetzel der besonderen Art? Dann ist UltraGoodness 2 genau das Richtige für Dich, denn dunkle Kräfte warten nur darauf, in Stücke gerissen zu werden. Auf Deinem Weg manipulierst Du die Zeit und wirst von einem vierbeinigen Begleiter unterstützt: einer Katze.

Aground

Nach einem Flugzeugabsturz bist Du auf einer einsamen Insel gestrandet. Tue Dich mit anderen Überlebenden zusammen und errichte gemeinsam mit ihnen eine Zivilisation. Du feilst an Deinen Skills in Bergbau und Handwerk, lernst neue NPCs kennen und schaltest so fortschrittliche Technologien und Hilfsmittel frei. Aground bietet zahlreiche Möglichkeiten und noch mehr Überraschungen.

Knights Retreat

Ein Schachspiel ohne Schach? Das geht! In Knights Retreat musst Du Deine Truppen strategisch so anordnen, dass die besten Ritter den Weg zurück ins Königreich finden. Die insgesamt 80 Level werden immer komplexer und überzeugen mit einer Atmosphäre wie im Mittelalter.

Little Nightmares II

Du schlüpfst in die Rolle von Mono, einem kleinen Jungen in einer Welt, die durch die Signale eines schaurigen Turms in weiter Entfernung in den Bann gezogen wird. Gemeinsam mit Monos bestem Freund Six machst Du Dich auf den Weg, die Geheimnisse des Turms zu ergründen. Dass ihr dafür allerdings erst noch zahlreiche andere Bedrohungen meistern müsst, macht die Sache nicht unbedingt einfacher. Wenn Du Little Nightmares II vorbestellst, erhältst Du einen Mokujin-Hut für Mono dazu!

On the Road: The Truck Simulator

In diesem realistischen LKW-Simulator stehen Dir mehr als 6500 Kilometer an Autobahnen und Landstraßen zur Verfügung, die nur darauf warten abgefahren zu werden. Setze Dich hinter das Lenkrad des MAN TGX oder des Scania R Series und entdecke mehr als 15 deutsche Städte wie Hamburg, Bremen, Köln, Hannover und Berlin mit all ihren Straßen und Sehenswürdigkeiten.

Endurance: Space Action

Xbox One X Enhanced –Endurance: Space Action ist ein Top-Down-Shooter im pixeligen Retro-Look. Was ist auf dem Raumschiff passiert? Eine mysteriöse Krankheit hat sich ausgebreitet und für Dich geht es nun ums Überleben und darum, Deine Freunde zu retten.

Firework

Folge Yan the Defective One in seinem Kampf gegen die Feuertruppen. In diesem Action-Plattformer lüftest Du das Geheimnis der Facility und erlebst die ein oder andere Hommage an Kultspiele wie Megaman X und Cave Story.

Outbreak: Lost Hope Definitive Edition

Optimiert für Xbox Series X|S – Du begibst Dich als Mutter auf die verzweifelte Suche nach Deiner Tochter – während einer Zombie-Apokalypse. Die Story folgt Gwen kurz nach ihrer Flucht aus der Stadt während des Ausbruchs. Durch einen schrecklichen Unfall wird sie von ihrer Tochter Hope getrennt und muss gegen die Untoten kämpfen, um ihre Tochter zu retten.

Persian Nights 2: Schleier des Mondlichts

Reise in die magische Welt von Persian Nights und rette Deine Schwester vor einem schlimmen Schicksal. In diesem Wimmelbild-Abenteuer erlebst du den mystischen Spirit des Orients.

RoboPhobik

RoboPhobik ist ein Top-Down-Arcade-Shooter, der von 70er-Jahre-Sci-Fi inspiriert wurde. Die einzigartige Besonderheit des Spiels: Feinde bewegen sich nicht und greifen Dich nicht an, solange Du stillstehst. Mit Deinem taktischen Geschick vermeidest Du, von den Robotern umzingelt zu werden. So kämpfst Du Dich durch eine aufregende Geschichte voller Liebe, Hass und Robotern!

Rover Wars: Battle for Mars

Xbox One X Enhanced – Rover Wars kombiniert Ressourcenmanagement, Landwirtschaft, Bauen und Strategie zu einem spannenden Spiele-Mix. In einer interplanetaren Kampagne ziehst Du in den Kampf und forderst Deine Freunde im konfigurierbaren Battle Mode heraus. Rover Wars bildet Deinen idealen Einstieg in das Strategie-Genre.

The StoryTale

The StoryTale ist ein märchenhafter Plattformer mit Wumms, Explosionen und Zerstörung, bei dem Helden mit verfluchten Waffen kämpfen und dazu neigen, Zaubersprüche zu vergessen. Aber keine Angst, niemand wird verletzt. Irgendwie wirst Du es schon schaffen, die Prinzessin zu retten – versprochen!