PM: Dotemu enthüllt den Arcade-Modus von Windjammers 2 und die Rückkehr von All-Star Steve Miller im neuen Gameplay-Trailer (Cosmocover)

Dotemu enthüllt den Arcade-Modus von Windjammers 2 und die Rückkehr von All-Star Steve Miller im neuen Gameplay-Trailer

– Die Steam Festival-Demo präsentiert den neuen, von Fans geforderten Rollback-Netcode –

PARIS (5. Februar 2021) – Publisher und Entwickler Dotemu (Streets of Rage 4, Wonder Boy: The Dragon’s Trap) hat heute einen ersten Blick auf den überarbeiteten Arcade-Modus von Windjammers 2 geworfen und in einem neuen Gameplay-Trailer die Rückkehr des berühmten Steve Miller auf den Court bestätigt.

Der Arcade-Modus von Windjammers 2 erlaubt es Superstars, Meisterschaften zu gewinnen, während sie alleine spielen. Er bietet einen wahren Spießrutenlauf von Matches gegen die KI sowie optionale Herausforderungen, die vielseitige Wettkämpferinnen und Wettkämpfer belohnen, die in der Lage sind, ihren Spielstil während des Spiels gekonnt anzupassen. Starke Leistungen werden mit Credits belohnt, die euch vor dem Ausscheiden aus einem Turnier bewahren können, solltet ihr doch einmal ein Match verlieren. Der Arcade-Modus ist ein großartiger Ausgangspunkt für den perfekten Anfang und erweckt die Welt von Windjammers zum Leben, indem er den Geschichten aller Charaktere durch personalisierte Enden Farbe verleiht, nachdem sie durch die Ränge aufgestiegen sind. Seht im Trailer, wie sich die Turniere im Arcade-Modus gestalten:

Das heutige Video bestätigt zudem die Rückkehr von Steve Miller, einer agilen Power-Disc-Ikone, der sowohl für Neulinge als auch für Windjammers-Profis eine ausgewogene Wahl darstellt. Obwohl Steves Würfe auf der schwächeren Seite des Rosters liegen, ist er agil und ein absolutes Naturtalent, wenn es darum geht, elegante Reversals und trickreiche Curved Shots auszuführen.

Nach umfangreichem Feedback der leidenschaftlichen Windjammers-Community freut sich Dotemu außerdem, bestätigen zu können, dass Windjammers 2 Rollback-Netcode implementieren wird, eine Technik, die oft als die beste Option für reibungslose Online-Spiele angesehen wird, die auf schnelle und präzise Action ausgelegt sind. Fans können den Unterschied in ihren eigenen Matches erleben, indem sie in die Windjammers 2-Demo auf dem Steam Game Festival spielen, die bis zum 9. Februar verfügbar ist.

Windjammers 2 ist eine konsequente Weiterentwicklung des ursprünglichen Arcade-Klassikers. Die intensiven Wettkämpfe in Windjammers 2 vereinen leicht verständliche Spielmechaniken mit subtiler Tiefe und bieten einen zugänglichen Wettkampfsport, der sich sowohl für lockere Runden als auch für Turniere mit hohem Einsatz eignet. Flüssige, handgezeichnete 2D-Animationen verwandeln die intensive Energie und die Emotionen der Matches in ein stets wunderschönes Spektakel und machen Windjammers 2 zu einem Vergnügen – sowohl beim Spielen als auch beim Zuschauen.

