Retro-Rückblick: Wiggles – Verkannte Zwerge zeigen Kante (+Verlosung)

Die Wiggles sind ein sehr lebhafter Haufen.

Wiggles: Gewinnspiel

Zwerge sind einfach stark. Spätestens seitVerfilmung voneinen großen Fantasy-Boom lostrat, wollten die Menschen nicht nur mehr von Menschen und Elfen sehen, sondern auch von Gimlis raubeinigen Artverwandten mit Vorliebe für Bergbau und Schätze. Anno 2001 flimmerte aber nicht nurüber die Kino-Leinwände, im gleichen Jahr erschein mitzwergische Aufbau-Strategie vom Entwickler SEK, der später auchentwickeln sollte. Und die namensgebenden Kreaturen zeigten nicht nur beim Graben untertage Tiefgang. Nach etlichen Jahren kehrten die Wiggles kürzlich auf GOG zurück. Zeit für einen Rückblick:Aus der Seitenansicht graben die leidenschaftlichen Buddler wie inauf Kommando Gänge in die 3D-Tiefen, in denen ihr eine Stadt errichtete. Das Ziel der Kampagne klingt zunächst mythisch-ernst: Der Fenrir-Wolf hat sein Halsband gesprengt und ist Odin davongelaufen. Die Wiggles sollen in verschiedenen Levels die verstreuten Halsband-Teile ausgraben und es reparieren, um das Biest wieder zu zähmen. Doch Wiggles ist zutiefst albern: So lockt Odin die Zwergen-Clans für die Erfüllung der Aufgabe mit einem Lebensvorrat Met und göttlich stimulierten Bartwuchs. Und dann erst die Wiggles selbst!Die simulierten Buddler geben dem Titel nicht umsonst seinen Namen: Sie haben ordentlich Charakter, von dem ihr auch viel mitbekommt, denn eure Enklaven sind nicht riesig, sondern bestehen höchstens aus einem paar dutzend Bewohnern, die alle Namen tragen. Manche begleitet ihr vom Zeitpunkt ihrer Geburt an. Beobachtet ihr die Untergründigen, erlebt ihr sie von verschiedenen Seiten. Mal wuseln sie ganz unschuldig, Spielen Ball oder verlieben sich. Andererseits sind sie auch kernig, braten Hamster, exen Bier und pöbeln sich an.Das entspannte Tempo von Wiggles gab Spielern die Zeit, die Kerlchen und Kerlinnen wie bei einer Ameisenfarm zu beobachten. Gleichzeitig hielten die Spielsysteme jede Menge Aufgaben für euch bereit. Denn jeder Wiggle ist nicht nur verhaltensauffällig, sondern hat eine Reihe von Talenten, die ihr fördern könnt. Ähnlich wie in Rollenspielen sammeln eure Clanlinge Erfahrung, wenn sie einer Tätigkeit nachgehen. So züchtet ihr euch spezialisierte Alchemisten, Köche, Holzfäller oder Mineure. Steht Nachwuchs ins Haus, färben die Talente der Eltern auf die Nachwuchs-Wiggles ab.Allerhand von euren Sim-Zwergen gesammelten Ressourcen steckt ihr in die Vergößerung eures Reichs, bei dem auch die Wiggles mit zunehmendem Können nach entsprechenden Upgrades verlangen, wie Küchen und Bäder oder eben eine Spelunke. Letztere besuchen Wiggles (hoffentlich) nicht im Dienst, sondern in ihrer Freizeit. Wann so ein Wiggle schuftet oder sich erholt, legt ihr individuell in Schichtplänen fest.Nicht zuletzt braucht ihr neben Arbeitern aber auch Experten mit Zweihändern oder im Kung Fu, denn in den Tiefen trefft ihr auch auf Zwergen-Konkurrenz wie die halbblinden Knockers oder Trolle und andere Gesellen, die es scheinbar nach ein paar Zwergen-Schellen dürstet. Die Vielfalt beim Aufbau in der Kampagne und im Freien Modus sowie der kratzige Charme der Wiggles mit ihren vielen Animationen überzeugten auch damalige Tester, die Noten im 80er-Bereich vergaben.Wir(Danke an GoG.com).Alles, was ihr tun müsst, um einen der Keys abzustauben: Schreibt uns in die Kommentare, für was ihr die Wiggles im echten Leben einsetzen würdet (zum Kommentieren müsst ihr auf GamersGlobal registriert sein). Die Gewinner erhalten die Keys dann per PN von uns zugeschickt, und zwar bereits am kommenden Montag, 8.2.2021 (das Gewinnspiel läuft bis 8.2. 12:00 Uhr).Und falls ihr leer ausgeht: Bei GoG.com gibt es vom 5. bis zum 11. Februar 2021 die Aufbau-Strategie mit 20 Prozent Rabatt.