Activision Blizzard: Diablo 4 & Overwatch 2 erscheinen nicht mehr 2021

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Activision Blizzard hat seinen jüngsten Quartalsbericht vorgelegt und in einer gestern angesetzten Investorenkonferenz über die Pläne für das Jahr 2021 gesprochen. Wie verschiedene Quellen berichten, wurde in der Konferenz verraten, dass weder Diablo 4 noch Overwatch 2 in diesem Jahr erscheinen sollen.

Neben dem jährlichen Call of Duty (der jüngste Teil Black Ops Cold War im Test) soll später im Jahr der Mobile-Titel Diablo Immortal starten, der laut Quartalsbericht im Dezember und Januar gutes Feedback bei regionalen Testphasen erhalten habe. Im Rahmen der Investorenkonferenz habe CEO Bobby Kotick bestätigt, dass sich neben Diablo Immortal mehrere Warcraft-Titel für Mobile-Plattformen in Entwicklung befinden.

Außerdem soll noch 2021 das Remaster eines nicht näher genannten Blizzard-Titels erscheinen. Dabei könnte es sich um die Neuauflage von Diablo 2 handeln, die angeblich von Viarious Visions entwickelt wird, nachdem das Studio hinter Tony Hawk's Pro Skater 1 & 2 (im Test, Note 9.0) als neue Division komplett in Blizzard eingemeindet wurde. Weitere Neuigkeiten zu den Blizzard-Titeln wird die diesjährige Blizzcon Online am 19.-20. Februar 2021 bringen.