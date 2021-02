Stellaris: Nemesis-Erweiterung bald erhältlich

PC Linux MacOS

Paradox hat heute die neueste Erweiterung für sein Strategie-Sci-Fi-Spiel Stellaris (zum Test "Stellaris 2020"; zum aktuellen DLC Necroids im Spiele-Check) angekündigt. Der DLC namens Nemesis soll schon bald erhältlich sein. Ein genaues Datum wurde aber noch nicht genannt. Den Ankündigungs-Trailer könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen. Eine Vormerkung auf Steam und GOG ist bereits möglich.

Bei Nemesis soll es sich laut Paradox Interactive um eine umfangreiche Erweiterung handeln, die euch die mächtigsten Werkzeuge und Mechaniken bietet, die jemals in Stellaris eingeführt wurden. Der DLC soll aber sowohl neue Spieler als auch Veteranen inspirieren.

In Nemesis geht es um eine hoffnungslose Pattsituation, die die Existenz der Galaxie bedroht. Ihr habt die Verantwortung, die Zerstörung noch abzuwenden und die Ordnung wiederherzustellen oder mit unbarmherziger Gewalt die gesamte Existenz zu vernichten. Ihr könnt also letztlich entscheiden, ob ihr die Galaxie rettet oder in Schutt und Asche legt. Der DLC ermutigt euch dazu, Lügen und Täuschungen einzusetzen, um Informationen über Gegner zu sammeln und Verbündete gegeneinander auszuspielen. Mit neuen Gameplay-Mechaniken sollt ihr Kriege jetzt auch hinter den feindlichen Linien gewinnen können. Um selbst die erfolgreiche Bedrohung zu werden, setzt ihr beispielsweise neue Schiffstypen ein. Im Endgame müsst ihr Dunkle Materie sammeln und die Sterne nutzen, um in eine andere Zukunft zu steuern und das bisherige Leben zu zerstören. Wie sich Stellaris mit dem DLC und dem zeitgleich erscheinenden Patch, der insbesondere Neuerungen beim Erstkontakt mit anderen Spezies und ein Spionagesystem einführt, spielt und wie tiefgreifend die Gameplay-Änderungen wirklich sind, wird euch GG-User Vampiro aller Voraussicht nach in einem Spiele-Check berichten.