PM: Loop Hero – Das unendliche Abenteuer beginnt am 4. März (Cosmocover)

Loop Hero – Das unendliche Abenteuer beginnt am 4. März

– Demo ab sofort verfügbar –

Loop Hero, das Adventure der alten Schule aus der Feder von Four Quarters, das bereits den prestigeträchtigen Devolver Digital 2021 Game of the Year Award gewann, begibt sich am 4. März auf dem PC auf einen endlosen Kreuzzug. Glücksritter können bereits eine Demo auf Steam herunterladen und das Spiel dort auch vorbestellen.

Zur Feier des Tages hat Devolver Digital einen neuen Trailer zu euer aller Ergötzung veröffentlicht:

Wahrlich eine runde Sache!

Die Welt befindet sich in einem zeitlosen Strudel, der alles in nicht enden wollendes Chaos stürzt. Ausgerüstet mit einem stetig wachsenden Deck mystischer Karten positioniert ihr Gegner, Gebäude und Landschaften am Pfad jeder einzigartigen Expedition, um die Erinnerungen eures mutigen Helden zusammenzusetzen und das Gleichgewicht in der Welt wiederherzustellen.

“Was? Ich dachte es hieße Lube Hero,” sagte Fork Parker, CFO von Devolver Digital. “Womöglich habe ich unser Marketingbudget fehlinvestiert”

Findet auf loophero.com mehr über die Geheimnisse des Loops heraus, jeder Besuch enthüllt weitere Geheimnisse…