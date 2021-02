PM: LEGO Ideas® arbeitet an Produktion der Sonic Mania Green Hill Zone (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

LEGO IDEAS® KÜNDIGT EINE SUPER SONIC FAN-DESIGN-KREATION AN:

SONIC MANIA™ GREEN HILL ZONE

4. Februar 2021: LEGO Ideas® kündigte heute an, dass sie SEGAs® legendären Dauer(b)renner Sonic the Hedgehog™ in Steinform bringen werden – dank eines Konzeptentwurfs, der von dem 24-jährigen, in Großbritannien lebenden LEGO® Superfan Viv Grannell eingereicht wurde. Viv, ebenfalls ein leidenschaftlicher Sonic-Fan, reichte ihren Entwurf bei der LEGO Ideas® Plattform ein, einer LEGO-Initiative, die neue Ideen, die von Fans erdacht und über die abgestimmt wurden, in die Realität umsetzt.

Vivs Design wurde von SEGAs von der Kritik gefeierten Plattformer-Erlebnis Sonic Mania™ aus dem Jahr 2017 inspiriert und zeigt ikonische Charaktere und Umgebungen aus dem Level Green Hill Zone des Spiels. Nachdem das Design fertiggestellt war, erreichte es die erforderliche Anzahl von 10.000 Stimmen von LEGO-Fans weltweit – bevor es von der LEGO Gruppe grünes Licht für die Produktion erhielt.

Viv Grannell über die Gewinner-Idee: „Ich habe mich fast mein ganzes Leben lang mit der Welt von Sonic beschäftigt, und sie passt so perfekt zum LEGO System, dass ich etwa ein Jahr damit verbracht habe, Unterstützung zu sammeln, damit sie realisiert werden kann. Dass 10.000 Leute hinter meinem Entwurf standen, war schon überwältigend genug, selbst mit Freunden und Familie im Rücken, aber dass er für die weitere Entwicklung ausgewählt wurde, war das aufregendste Geheimnis, das ich je hüten musste!“

Das Sonic Mania Green Hill Zone LEGO Ideas®-Design wird nun in Zusammenarbeit mit SEGA® in die Produktentwicklungsphase gehen und nach Fertigstellung weltweit erhältlich sein. Jason Rice, Director of Brand Licensing, SEGA® Europe Ltd, sagte über die Zusammenarbeit: „Bei SEGA haben wir die Fans immer dazu ermutigt, durch ihre eigenen Kreationen am Vermächtnis der Sonic-Franchise teilzuhaben, und es ist wunderbar zu sehen, wie diese Tradition durch das LEGO Ideas® Programm fortgesetzt wird. Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Viv und der LEGO Gruppe und hoffen, dass wir die Fans dazu inspirieren können, ihre eigenen einzigartigen Sonic the Hedgehog™-Erlebnisse für kommende Generationen zu kreieren.“

Das Sonic Mania Green Hill Zone LEGO Ideas® Design ist die ultimative Verkörperung der Sonic the Hedgehog™ Vergangenheit und Zukunft, da die Franchise diesen Juni ihr 30-jähriges Jubiläum feiert. Mit einer Vielzahl von Elementen, die von Classic Sonic inspiriert sind, bietet das Set LEGO-Sammlern und Sonic-Fans gleichermaßen ein wahrhaft überragendes LEGO-Erlebnis.

Um mehr über die LEGO Ideas Plattform zu erfahren und andere Designs zu sehen, die zu Produkten entwickelt wurden, besuchen Sie: http://ideas.lego.com.

