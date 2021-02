PM: Werewolf: The Apocalypse – Earthblood ist ab sofort im Handel erhältlich (Bigben Interactive)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

NACON und Cyanide geben die Veröffentlichung vom in der World of Darkness spielenden Action-RPG Werewolf: The Apocalypse – Earthblood bekannt. Der neue Titel ist ab sofort für PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC im Handel erhältlich.

In Werewolf: The Apocalypse – Earthblood schlüpfen die Spieler in die Rolle von Cahal, einem Garou vom Stamm der Fianna, der ins Exil gezwungen wird, nachdem er mit tragischen Folgen die Kontrolle über seine verheerende Wut verloren hat. Nach Jahren führt das Schicksal Cahal zurück zu seinem ehemaligen Stamm, der sich in tödlicher Gefahr befindet. Wieder muss er kämpfen, um seine Familie zu finden und Gaia vor Endron zu retten. Dieser multinationale Ölkonzern, der von den alles verderbenden Wyrm aus den Schatten heraus gesteuert wird, verschlingt unerbittlich die Ressourcen des Planeten und hinterlässt nichts als Verzweiflung, wo er auftaucht – eine Bedrohung für die Garou und alle Lebewesen.

Werewolf: The Apocalypse – Earthblood ist ein besonderes und ehrgeiziges Projekt. Das Gameplay dieses intensiven Action-RPGs basiert auf den drei Formen, die Cahal annehmen kann und die unterschiedliche Vorgehensweisen und Abwechslung beim Spielstil mit sich bringen. Die Homid-Form kann zum diskreten Ausschalten von Wachen und Hacken gegnerischer Verteidigungsanlagen verwendet werden. Die Lupus-Form ist die beste Form für Erkundung und Infiltration. Die Crinos-Form ist schließlich dazu da, seinen Zorn zu entfesseln und die Reihen des Gegners ins Chaos zu stürzen. Zwischen diesen drei Formen müssen die Spieler gekonnt wechseln, um ihre Ziele zu erreichen und Endron zu Fall zu bringen.

Werewolf: The Apocalypse – Earthblood ist die erste Umsetzung des namensgebenden Horror-Franchises als Action-RPG. Erwachsene, brutale und komplexe Inhalte fordern den Spieler, auf seiner Suche nach blutiger Erlösung in Cahals Rolle zu schlüpfen. Er wird eine bedeutende Rolle im Großen Krieg der Garous gegen Endron spielen, einen weltweiten Konzern, dessen Aktivitäten der Natur schweren Schaden zufügen.

