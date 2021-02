PC

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Die Sizilianer können in ihren Donjon-Festungstürmen ihre Spezialeinheit Serjeants bauen.

Update, Burgunder und Sizilianer

Sowohl im normalen als auch im Ranked-Multiplayer fand ich stets schnell Gegenspieler.

Jede der drei neuen Kampagnen besteht aus mehreren Missionen, die ihr nach und nach freischaltet.

Hammer of the Scots und Königspläne

Die Burgunder sind eine Wirtschafts- und Kavalleriemacht.

Fazit

Echtzeitstrategie

Einzel- und Mehrspieler

Für Anfänger bis Profis

Preis: 9,99 Euro

In einem Satz: Hochwertiger Einzelspieler-Content und spannende Entwicklungen im Multiplayer lassen das Echtzeitstrategenherz höher schlagen.

Ende 2019 kam die gelungene Definitive Edition vonauf den Markt. Entwickler Forgotten Empires überholte die Grafik, fügte neue Inhalte hinzu und legte alle bisherigen DLC bei. Auch der Spielkomfort, zum Beispiel durch ein optimiertes Interface, wurde erhöht. Jetzt ist mitdie erste eigene Erweiterung für die Definitive Edition erschienen. Als Serienfan der ersten Stunde habe ich mich mit Update 44725 und dem DLC gewappnet gleich auf die neuen Völker, Karten und Kampagnen gestürzt.Zeitgleich mit dem DLC erschien Update 44725 mit Balancing-Änderungen, neuen Karten und Fixes. Ein beliebter Exploit wurde auch behoben: Ihr könnt nun nicht mehr mit einer Blaupause erkennen, ob das im Nebel des Krieges liegende Gebiet von einem Gebäude oder einer Einheit besetzt ist. Mit den Burgundern und Sizilianern gibt es im DLC zwei neue Zivilisationen..Die Kavallerie-Zivilisation der Burgunder ist eine Wirtschaftsmacht und fördert das Boomen und hat im Endgame ein Ass im Ärmel. Alle Wirtschaftsupdates stehen den Burgundern bereits ein Zeitalter früher zur Verfügung, mit einer Boom-Strategie sicher von Vorteil. Da Stalltechnologien 50 Prozent billiger sind und Schießpulver-Einheiten mehr Schaden machen, bietet sich ein Mix aus Kavallerie und Schießpulvereinheiten an. Dazu passt die Spezialeinheit der Burgunder, die erstmals eine "Charge"-Attacke einführt. Die berittenen Coustillier machen bis zu 40 Punkten Extraschaden bei ihrer ersten Attacke. Danach lädt sich die Fähigkeit wieder auf. Ideal für Hit-and-Run-Taktiken. Für Gold sorgen eure Weingüter. Ihr wandelt mit der entsprechenden Technologie alle Nahrung im Verhältnis 2:1 in Gold um und Farmen produzieren fortan ein wenig Gold. Damit könnt ihr im Lategame die Produktion von Goldeinheiten etwas besser aufrechterhalten und die Stärken der Burgunder weiter ausspielen.Die Sizilianer setzen auf Infanterie und haben mit den Serjeants eine ganz besondere Spezialeinheit. Diese vielseitigen Infanteristen, die sich durch mehr Rüstung und weniger Schaden von der normalen Infanterie-Linie unterscheiden, könnt ihr bereits in der Feudalzeit rekrutieren. Dann natürlich nicht in einer Burg, sondern in einem Donjon, einem Festungsturm. Dort dauert die Ausbildung zwar etwas länger, ermöglicht euch aber auch ganz neue Offensivstrategien ("Donjon Rush"). Ist der Donjon einmal gesetzt, könnt ihr direkt an der Front schießen, rekrutieren und eure einquartierten Truppen heilen.Spannend ist auch, dass beide Zivilisationen, zusätzlich zu der Nahrungsumwandlung, Technologien mit "Einmaleffekt" haben. Die Burgunder können die Flämische Revolution starten und alle Dorfbewohner auf einen Schlag in Flämische Milizen, die ein Mix der Infanterie-Linien sind, verwandeln. Der Zeitpunkt, zum Beispiel ein Late-Game-Push, will gut gewählt sein. Nach der Revolution sind die Milizen im Dorfzentrum rekrutierbar. Die Sizilianer schicken ihre Leute in den Kreuzzug: Sobald ihr den ersten Kreuzzug erforscht, spawnen in bis zu fünf eurer bestehenden Dorfzentren jeweils zehn Serjeants. Damit lässt sich arbeiten.Die William-Wallace-Kampagne hat sicher jeder Age-of-Empires-2-Veteran irgendwann mal als Tutorial gespielt. Jetzt schlagt ihr euch in einer von drei Kampagnen als Edward "Hammer of the Scots" Longshanks auf die andere Seite. Ihr kämpft in England, dem heiligen Land, Wales und schließlich Schottland um die Macht. Im Fall der Edward-Kampagne erzählt sein Sohn, die Kampagnen sind voll vertont, vor und nach jeder Mission die Geschichte. Die Missionen sind auf hohem, klassischen Niveau. Manchmal habt ihr auch verschiedene Möglichkeiten, euer Ziel zu erreichen oder schaltet die Missionsziele Stück für Stück frei. Die Edward-Kampagne habe ich bereits durchgespielt und hatte dabei viel Spaß. Auch das Kartendesign hat mir ausgesprochen gut gefallen. In "Die Großherzöge des Westens" übernehmt ihr die Rolle der Burgunder und wollt euer eigenes Königreich gründen. In "Die Hautevilles" spielt ihr die normannische Familie Hautevilles, die sich von einer Räuberbande bis zu den Königen von Sizilien aufschwang.Lords of the West bringt euch Nachschub auf hohem Niveau. Für Einzelspieler lohnt sich der DLC bereits wegen der gut gemachten Kampagnen. Neue Achievements gibt es auch. Bei den Burgundern und Sizilianern gefällt mir besonders, dass Forgotten Empires neue Akzente setzt. Wie groß die Auswirkungen auf den Multiplayer sind, inwieweit sich die Meta ändert, was vielleicht für Balancing-Änderungen folgen, wird sich zeigen, wenn tausende Spieler und Profis umfangreich mit den neuen Zivilisationen experimentieren. Es ist auf jeden Fall eine spannende Zeit, um Age of Empires 2 auch im Multiplayer zu spielen! Ich verabschiede mich mit einem herzlichen "Wololo".