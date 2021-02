PM: Eisenbahnkonstruktions-Strategiespiel RAILGRADE für Steam angekündigt – Demo verfügbar (Cosmocover)

PC

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Eisenbahnkonstruktions-Strategiespiel RAILGRADE für Steam angekündigt – Demo verfügbar

– Strecken errichten, Industrien verbinden, eine Weltraumkolonie wiederherstellen – Stellt euch noch dieses Jahr der Herausforderung –

LONDON (3. Februar 2021) – Publisher The Irregular Corporation (Murder By Numbers, PC Building Simulator) und Entwickler Minakata Dynamics haben heute RAILGRADE, ein neues Eisenbahnkonstruktions-Strategiespiel vorgestellt, das noch dieses Jahr auf Steam erscheinen wird . Mit über 30 unterschiedlichen Kampagnenmissionen ist RAILGRADE ein einzigartiger, neuer Genre-Twist. Spielerinnen und Spieler müssen Eisenbahnstrecken errichten und wertvolle Ressourcen effizient befördern, um die scheiternde Wirtschaft einer Weltraumkolonie wiederaufzubauen. RAILGRADE kann dank der spielbaren Demo schon jetzt ausprobiert werden und wird Teil des heute startenden Steam Game Festivals sein.

RAILGRADE spielt in einer düsteren, nahen Zukunft in der ressourcenreiche Weltraumkolonien von gierigen Unternehmen ausgebeutet werden. Euer Auftraggeber, Nakatani Chemicals, hat jedoch durch einen wirtschaftlichen Kollaps die Kontrolle über eine der Kolonien verloren. Es ist nun an euch, zu retten, was zu retten ist. Errichtet auf diesem fremden Planeten ein weitreichendes Transport- und Logistik-Netzwerk und wählt die Routen so, dass ihr die wertvolle Fracht so effizient wie möglich befördert.

Nutzt einfach zu bedienender Konstruktionswerkzeuge um die Gegend zu erschließen, die Produktion zu erhöhen, die Kosten zu minimieren und so perfekte Routen mit einem stabilen Arbeitsfluss zu erschaffen. Sobald die Züge beginnen Überschuss zu erwirtschaften, können zusätzliche Waren per Zeppelin exportiert werden, oder man nutzt die zusätzlichen Ressourcen um neue Gebäude zu errichten und so dem Wachstum der Städte etwas nachzuhelfen. Nutzt die Kraft eurer anpassbaren Zugflotte, während ihr gleichzeitig die Warenproduktion überblickt um einen stetigen Ressourcenfluss in eure Städte zu ermöglichen, die bald erblühen werden.

Für ein Praktikum bei Nakatani Chemicals steht euch, als Teil des heute startenden Steam-Game-Festivals, schon jetzt eine Demo des Spiels auf Steam zur Verfügung. Die Demo ermöglicht einen Einblick in die Zukunft des Warentransports und umfasst die ersten beiden Missionen der Singleplayer-Kampagne.

Bleibt auf Twitter @IrregularCorp , stets zu The Irregular Corporation auf dem Laufenden oder schaut auf www.theirregularcorporation.com vorbei.

Über Minakata Dynamics Minakata Dynamics ist ein auf die Unreal-Engine spezialisiertes Entwicklungsstudio aus Tokio. Das Team fokussiert sich auf Titel mit komplexen Systemen, die Spielerinnen und Spieler dazu bringen mit jedem Spielzug über die übereinander liegenden Ebenen der Interaktion nachzudenken.

Über The Irregular Corporation The Irregular Corporation ist von den unterschiedlichen Leidenschaften der Spielendenschaft rund um den Globus getrieben und gibt seit 2015 einzigartige und einnehmende Spiele unterschiedlicher Genres heraus. The Irregular Corporation vereint ein globales Team aus leidenschaftlichen Profis der Industrie, die ihre Erfahrung nutzen um unabhängige Entwicklungsteams zu unterstützen und das volle Potential ihrer Spiele zu entfalten. Unsere Titel umfassen unter anderem den PC Building Simulator, Good Company und das kürzlich veröffentlichte Mars Horizon.