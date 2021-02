Stellenanzeige: Werkstudent Social Media (w/m/d)

Jetzt bewerben – oder weitersagen!

Teaser Ab sofort suchen wir eine Werkstudentin oder einen Werkstudenten, um unseren Social-Media-Auftritt auf Vorderfrau zu bringen. Die Weltherrschaft naht, deshalb bitte alle anschnallen!

Die folgende Stellenanzeige erscheint auch in mehreren Jobbörsen sowie in Kürze in Aushängen in Münchner Unis.



Wir suchen ab sofort einen Werkstudenten (m/w/d) im Bereich Social Media und Marketing für unser Online-Magazin im Raum München. 15 bis 20 Stunden die Woche. Überwiegend Homeoffice.

Als Werkstudent bei GamersGlobal kannst du deine Kenntnisse über Marketing und Social Media in die Praxis umsetzen. GamersGlobal ist seit 2009 ein unabhängiges Videospielmagazin und sucht ab sofort deine Unterstützung, um noch mehr Nutzer mit unseren Videos und Artikeln zu erreichen.

Deine Aufgaben:

Erarbeitung einer Social-Media-Strategie für unser Online-Magazin

für unser Online-Magazin Kontinuierliche Umsetzung dieser Strategie

Betreuung und Ausbau unserer Kanäle in ausgewählten sozialen Medien

Erstellung von Posts und Analyse ihrer Performance

Kontakt mit unserer engagierten Community

Wir bieten dir:

Stundenlohn 15€ bei 15 bis 20 Stunden die Woche (nach Vereinbarung)

bei 15 bis 20 Stunden die Woche (nach Vereinbarung) Interesse an längerer Zusammenarbeit

Mix aus flexibler Arbeit im Homeoffice und einigen Präsenztagen pro Monat

Arbeit im kleinen Team mit kurzen Kommunikationswegen und zwangloser Atmosphäre

Raum für deine kreativen Ideen

Deine Gesundheit ist uns wichtig: Wir nehmen die Covid-19-Prävention ernst

Dein Profil:

Eingeschriebener Student (m/w/d) im Bereich PR/Marketing/Medien

Sehr gutes Verständnis gängiger Social-Media-Plattformen

Kenntnisse aktueller Games/Plattformen (z.B. Switch, PS4/5, Xbox One/Series X, PC)

Sicherheit in der deutschen Sprache, humorvolle Schreibe

Freude an eigenverantwortlichem Arbeiten

Erfahrung mit eigenem Blog oder Channel von Vorteil (aber kein Muss)

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!



Bitte schicke deine vollständigen Bewerbungsunterlagen an bewerbung@gamersglobal.de.