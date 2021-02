PM: Jackie Robinson ziert das Cover der MLB The Show 21 Collector’s Editions (Sony Playstation Blog)

XOne Xbox X PS4 PS5

Im Jahr 1947 war Jackie Robinson der erste Spieler, der die “Farbbarriere” von Baseball durchbrach, durch die Spieler mit bestimmter Hautfarbe daran gehindert wurden, in die Major League Baseball einzutreten. Jackie war ein historischer Vorreiter in den Bereichen Sport, Rundfunk, Wirtschaft und Bürgerrechte. Er war der erste Afroamerikaner, der 1962 nach einer professionellen Baseballkarriere in der MLB und den Negro Leagues in die Baseball Hall of Fame aufgenommen wurde.

Jackie steht bis heute für Klasse, die Liebe zum Spiel und natürlich für Gleichberechtigung. Er war eine treibende Kraft des positiven Wandels und veränderte die Sportwelt für immer. Jackie stand für Prinzipien, die heute relevanter und wichtiger sind als jemals zuvor. Während Fernandos Cover die Zukunft des Spiels feiert, wollten wir auch die Geschichte des Baseballs respektieren und seine stärksten Kräfte für positive Veränderungen zeigen. Wir können uns niemanden vorstellen, der das auf und neben dem Feld besser repräsentieren könnte als Jackie Robinson.

Fragt ihr euch jetzt:, “Was gibt es in den Editionen?”. Zunächst freuen wir uns zu erzählen, dass der Early Access für alle, die eine Jackie Robinson Collector’s Edition vorbestellen, verfügbar ist. Early Access in MLB The Show 21 startet am 16. April 2021 und lässt euch schon vier Tage vorher spielen. Bestellt es jetzt vor!

Bedenkt: Wenn ihr auf die aktuelle und auf die nächste Version von MLB The Show 21 zugreifen möchtet, stellt sicher, dass ihr eine Collector’s Edition oder Digital Deluxe Edition auf der Plattform eurer Wahl erwerbt. Für die physische Jackie Robinson Edition oder die physische Jackie Robinson Deluxe Edition enthalten diese Editionen sowohl die Berechtigungen der aktuellen Generation (Disc) als auch der nächsten Generation (Gutschein-Download-Code) auf der angegebenen Plattform.

Wenn ihr MLB The Show 21 in der Standard Edition bestellt, habt ihr nur zu dieser Version Zugriff und könnt es später nicht upgraden.

Dieses limitierte Steel Book (nur die physische Version) könnt ihr bei eurem Händler bestellen.

Für unsere großen digitalen Freunde, ihr wisst wer ihr seid… kommt die Digital Deluxe zurück in den PlayStation Store – das ist für euch perfekt!

Die beliebte MLBTS Collector’s Edition ist zurück! Hier bekommt ihr viele digitale Extras und 4 Tage Early Access und mehr: In dieser Edition erwartet euch ein absolutes Must Have. Ihr bekommt eine limitierte New Era MLB The Show 9FIFTY Jackie Robinson Deluxe Edition Cap. Diese physische Lilited Edition könnt ihr ab sofort vorbestellen bei eurem Retail-Händler.

Wir freuen uns sehr auf MLB The Show 21 auf PlayStation und Xbox Konsolen! Es gibt neue Legenden und neue Möglichkeiten mit euren Freunden zu spielen! Besucht TheShow.com und folgt uns auf Twitter, Facebook, Instagram, Twitch, und Discord um immer auf dem neuesten Stand zu sein.