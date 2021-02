PC Switch XOne PS4 iOS MacOS Android

In diesem Abschnitt müsst ihr als erstes mit Cubus den... Ach, das werdet ihr schon selbst herausfinden.

Das Gameplay

Die einzelnen Rätsel-Meilensteine eines Planeten entnehmt ihr dem To-Do-Clipboard.

Die Rätsel

Bei diesem Logikrätsel ist der Lichtstrahl durch das Verstellen der Reflektoren umzulenken.

Das Ambiente

Bevor ihr an das verschlossene Radio gelangt, müsst ihr diese Maschine mit Energie versorgen.

Fazit

Point-and-Click-Adventure für Android, iOS, PC, Playstation 4, Switch, Xbox One

Einzelspieler

Für Anfänger und Fortgeschrittene

Preis: 12,99 Euro

In einem Satz: Fokussiertes Rätselabenteuer mit starker Optik und kurzer Spielzeit.

Inübernehmt ihr die Geschicke eines kleinen Mädchens, das im Fischplaneten-Universum lebt, einem fantastischen Reich voll abstruser Gestalten und abenteuerlicher Bauten. Als unvermittelt ein Unbekannter auftaucht und die Heilige Maschine zerstört, ist es aus mit der Ruhe und Beschaulichkeit. Zudem stiehlt er auch noch das für die Reparatur benötigte Werkzeug! Entschlossen heftet sich das Mädchen an die Fersen des Unruhestifters.Ihr steuert das Mädchen fortan per Point-and-Click durch die verschiedenen Abschnitte. Mit derselben Mechanik hebt ihr sammelbare Gegenstände auf und kombiniert sie aus eurem Inventar heraus mit der Umgebung. Auf Knopfdruck verwandelt ihr das Mädchen zudem in den kräftigen Roboter Cubus, der für alles Grobe zuständig ist und Gegenstände mit Leichtigkeit verschiebt oder trägt. Aber auch das Mädchen hat eine besondere Fähigkeit: Sie kann in die Höhe klettern. Einige der folgenden Rätsel löst ihr nur, indem ihr zwischen den zwei Protagonisten wechselt. Eure Reise führt euch über mehrere Planeten, aber entweder steht ihr vor verschlossenen Türen, die es zu öffnen gilt, erfüllt die Wünsche der Bewohner oder repariert zuerst mysteriöse Maschinen, um diese anschließend zu bedienen.Auf jedem Planeten findet ihr durch einen Blick auf die To-Do-Liste eure Aufgaben heraus. Des Rätsels Lösung gilt es anschließend selbst auszutüfteln. Also widmet ihr euch der skurrilen Spielwelt und ergründet, welche Funktionen die Objekte haben (könnten). Diese Abstraktheit zu entschlüsseln macht einen großen Teil des Reizes von Tohu aus. Um alle Objekte, mit denen ihr interagieren oder die ihr aufsammeln könnt, zu entdecken, sucht ihr die Bildschirme haargenau ab.Vornehmlich trefft ihr auf Kombinationsrätsel, bei denen ihr Gegenstände auf die Umwelt anwendet, und Logikrätsel, hier setzt ihr beispielsweise Einzelteile einer Maschine wieder zusammen. Bei einigen Rätseln wollten sich mir die Funktionen der vorhandenen Objekte partout nicht erschließen, und häufiger war die Lösung viel einfacher, als meine Gedanken annahmen. Die Schwierigkeit und Schlüssigkeit der Rätsel schwankt zudem zwischen "Ach, schon geschafft?!" und "Wie zum Teufel geht es weiter?". Da der Inhalt des Inventars und auch die Interaktionsmöglichkeiten stets überschaubar bleiben, half mir stumpfes Trial-and-Error (fast immer) aus. Tohu bringt jedoch auch eine spielinterne Hilfsoption mit, die euch auf Wunsch den richtigen Lösungsweg aufzeigt.Die Gebiete und Spielabschnitte in Tohu sind durchweg expressiv ge- und überzeichnet, wodurch selbst bekannte Figuren fremd erscheinen können. Ihr stoßt auf viele fantastische Gerätschaften, kuriose Gestalten und abstrakte Gebilde, zu denen mir keine realen Pendants einfallen. Die Charaktere kommunizieren zudem in einer Fantasiesprache miteinander, die Inhalte wichtiger Gespräche werden in bildschirmfüllenden Sprechblasen für euch übersetzt. Auf die stilistisch überbordende Fantasiewelt in Tohu müsst ihr euch aber einlassen, nicht jedem wird der Stil schmecken.Begleiten wird euch auf eurer Reise ein Soundtrack von, der auch die Musik zum 2D-Soulslike Hollow Knight (im User-Artikel) komponiert hat. Die musikalische Untermalung mit ihren instrumentalen Melodien ist durchaus gelungen, durch die bildschirmhafte und rätselfixierte Ausrichtung des Spiels bleibt sie aber eher beiläufig im Hintergrund.Nach rund sieben Stunden habe ich die Reise des Mädchens, größtenteils frustfrei, zum Abschluss gebracht – geübte Adventure-Spieler sollten das Ende wesentlich schneller erreichen. In diesen Stunden habe ich über manche Absurdität und Niedlichkeit geschmunzelt, über manchem Rätsel gebrütet. Tohu ist zwar kein schweres Spiel, mir fehlte jedoch vielfach die Bindung: Ich konnte die Landschaften, Maschinen und Gebilde schlicht nicht in einen Lösungsweg übersetzen.Zudem hätte ich mir eine stärkere Einbettung der Rätsel in die Geschichte und mehr Kommunikation mit der Spielwelt gewünscht. Tohu reiht Aufgabe an Aufgabe, die Rätsel wirken wie ein Selbstzweck, ebenso wie die lediglich kurzen Story-Einsprengsel. Das ist in Anbetracht dieser fantastischen Spielwelt, über die ich gerne mehr erfahren hätte, schade. Tohu ist trotz dieser Kritikpunkte ein nettes, kurzweiliges Rätselabenteuer, das sich nicht in Längen oder einer ausufernden Erzählung verliert.