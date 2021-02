PM: Die Aktion „Kritiker-Empfehlungen“ startet im PlayStation Store (Sony Playstation Blog)

PS4

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

PS4 ab 339,99 € bei Amazon.de kaufen.

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Die Aktion „Kritiker-Empfehlungen“ startet im PlayStation Store! Wählt ab 3. Februar aus einer Auswahl gefeierter Spiele, deren digitale Editionen für eine begrenzte Zeit mit Rabatt erhältlich sein werden.

Stürzt euch in Assassin‘s Creed Valhalla Gold PS4 & PS5 in ein episches Open-World-Adventure, spielt in den Stadien von FIFA 21 Champions Edition PS4 & PS5 um Ruhm und Ehre und verewigt euch mit gekonnten Tricks auf den Bestenlisten von Tony Hawk‘s Pro Skater 1 + 2. Hinzu kommen viele weitere Titel, die bis zum 17. Februar um 23:59 Uhr Ortszeit im Angebot sind.

Unten seht ihr schon einmal einige der großen vergünstigten Titel. Begebt euch in euren lokalen PlayStation Store, sobald die Angebote erhältlich sind, um euch die komplette Liste und eure regionalen Rabatte anzusehen.