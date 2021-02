Amazon-Chef Jeff Bezos tritt zurück

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Amazon stellte gestern in einer Pressemitteilung seine aktuellen Geschäftszahlen vor – das Unternehmen erwirtschaftete einen Jahresüberschuss von 21,3 Milliarden US-Dollar und steigerte sich damit um 10 Milliarden im Vergleich zu 2019 –und gab in diesem Rahmen noch eine weitere Personalveränderung bekannt: Jeff Bezos wird seinen Posten als Konzernchef im 3. Quartal räumen, Amazon aber als Aufsichtsratsmitglied erhalten bleiben. An seine Stelle tritt der 53jährige Andy Jassy, der bisher bei Amazon die Abteilung für Cloud Computing leitet. In einer Mitteilung an seine Belegschaft schreibt Bezos:

Wenn man so viel Verantwortung trägt, fällt es schwer, seine Aufmerksamkeit auf andere Dinge zu richten. Als Aufsichtsratsmitglied werde ich mit wichtigen Vorgängen bei Amazon verbunden bleiben, aber auch die Zeit und Energie haben, die ich brauche, um mich auf den Day 1 Fund, die Bezos Earth Foundation, Blue Origin, die Washington Post und meine anderen Leidenschaften zu konzentrieren. Ich hatte noch nie mehr Energie als jetzt, es geht hier nicht darum, in den Ruhestand zu gehen.

Jeff Bezos gründete Amazon 1994 als Online-Buchhandlung. Als sich das Internet immer weiter verbreitete, stieg das Online-Versandhaus zu einem der größten Unternehmen auf und Bezos wurde schließlich zum reichsten Menschen der Welt. Amazon stand unter Bezos' Ägide jedoch auch wiederholt wegen seiner Arbeitsbedingungen und Steuervermeidungsstrategien in der Kritik.