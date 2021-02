The Division 2: Next-Gen-Update bringt 4K60 / Resident-Evil-Event

PC XOne PS3 PS4 PS5

Ubisoft hat ein neues Update für The Division 2 (im Test, Note: 9.0) veröffentlicht, das den Titel auf Version 12.1 bringt. Die wichtigste Neuerung dürfte sein, dass der Loot-Shooter nun auch Support für die Nextgen-Konsolen PS5 und Xbox Series X bietet. Große grafische Verbesserungen gibt es zwar nicht, dafür läuft der Titel nun aber in 4K-Auflösung mit 60 Bildern pro Sekunde.

Außerdem startet im Zuges des Patches ein Event, das ein Crossover mit Capcoms Survival-Horror-Reihe Resident Evil darstellt. So könnt ihr nun neue Klamotten bekommen, die sich an diverse Outfits aus der Serie anlehnen. Weiter gibt es sieben Anhänger für euren Rucksack und vier neue Aufnäher, natürlich ebenfalls an Resident Evil angelehnt. Verdienen könnt ihr euch die kosmetischen Objekte, indem ihr tägliche Projekt abschließt. Diese sind über den Zeitraum des Events verfügbar.

Neben diesen größeren Änderungen bietet Patch 12.1 für The Division 2 diverse Bugfixes. Eine vollständige Liste aller Änderungen findet ihr in den Quellen.