PM: Die Highlights von PlayStation Now im Februar: Call of Duty: Black Ops III, Detroit: Become Human und WWE 2K Battlegrounds (Sony Playstation Blog)

Die PlayStation Now-Spiele für Februar sind da! In diesem Monat erwarten euch Aktion, Nervenkitzel und Horror in sechs Titeln, die alle ab heute spielbar sind.

Schauen wir uns die einzelnen Spiele genauer an.

In der dunklen Zukunft von Call of Duty: Black Ops III verschwimmen die Grenzen zwischen der Menschlichkeit und der von uns geschaffenen Technologie zu einer Welt, in der die Kriegsführung durch modernste militärische Robotik definiert wird. Meistert Treyarchs Story-Kampagne solo oder zu zweit im lokalen Split-Screen-Modus oder online. Wenn ihr Lust auf etwas anderes habt, tauscht im kooperativen Zombie-Modus kybernetische Gegner gegen übernatürliche Feinde ein oder lasst eure Kameradschaft hinter euch und stürzt euch in die kompetitive Action des Multiplayer-Modus. Beide Modi können entweder im lokalen Split-Screen-Modus für vier Spieler oder online gespielt werden.

Die Welt von WWE ist euer Schlachtfeld in diesem Spiel mit abgedrehter Arcade-Action. Kämpft mit euren Lieblings-WWE-Superstars und Legenden in interaktiven Umgebungen auf der ganzen Welt. Entdeckt einen neuen Story-Modus, während ihr einzigartige Charaktere und Arenen freischaltet. Tretet mit speziellen Fähigkeiten und Power-Ups in Spielmodi wie Steel Cage, Royal Rumble und mehr an. Messt euch in Online-Turnieren oder kämpft mit Spielern aus der ganzen Welt um den Titel „King of the Battleground“. Darüber hinaus könnt ihr auch im lokalen Multiplayer-Modus gegen eure Freunde antreten.

Bestimmt in diesem storybasierten Sci-Fi-Thriller die Schicksale von drei Charakteren – und vielleicht sogar die Zukunft einer ganzen Stadt. Stellt euch harten moralischen Dilemmas und zum Nachdenken anregenden Situationen. Verfolgt die Geschichte eines Trios von menschenähnlichen Androiden – Connor, Markus und Kara – in der nicht allzu fernen Zukunft Amerikas. In dieser verzweigten Erzählung hat jede Wahl, die ihr trefft, Konsequenzen.

Begebt euch in diesem isometrischen Dark-Fantasy-Abenteuer auf eine actiongeladene Reise, um einen dämonischen König zu stürzen. Wechselt beim Solo-Spiel jederzeit zwischen den zwei Schusswaffen von Strife und dem Schwert von War oder vereint die Macht der beiden apokalyptischen Reiter im lokalen oder Online-Koop-Modus. Erkundet, löst Rätsel und kämpft gegen Feinde, um eine Verschwörung aufzudecken, die die gesamte Schöpfung zu vernichten droht.

Taucht mit Little Nightmares in eine düstere und skurrile Erzählung ein, die euch mit den Ängsten eurer Kindheit konfrontiert. Helft Six bei der Flucht aus dem Schlund – einem riesigen, geheimnisvollen Areal, das von verdammten Seelen bewohnt wird, die sich nach ihrem nächsten Mahl sehnen. Im Laufe eurer Reise trefft ihr auf ein gruseliges Puppenhaus, das gleichzeitig ein Gefängnis ist, aus dem es zu entkommen gilt, und auch ein Spielplatz, auf dem ihr unzählige Geheimnisse entdecken könnt. Erweckt das Kind in euch und entfesselt eure Fantasie, um den Weg hinaus zu finden.

Hotline Miami 2: Wrong Number ist nach der eskalierenden Gewalt und den blutigen Vergeltungsmaßnahmen im Originalspiel das brutale Finale der Hotline Miami-Saga. Folgt einzigartigen Fraktionen, die alle mit ihren eigenen fragwürdigen Methoden und nach zweifelhaften Motiven agieren und erlebt, wie unvorhergesehene Entwicklungen die Realität einmal mehr in einen neonfarbenen Dunstschleier des Blutvergießens tauchen.

