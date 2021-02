Playstation Now im Februar mit Black Ops 3, Detroit und WWE

PS5

Sony hat bekannt gegeben, welche Titel in Zukunft Teil des Streaming-Dienstes Playstation Now werden. So werdet ihr als Abonnenten ab Februar die folgenden Spiele streamen können:

Wenn ihr Zugriff auf die sechs Neuzugänge und alle anderen etwa 700 Spiele werden 9,99 Euro monatlich fällig, ein Drei-Monats-Abo kostet 24,99 Euro und zwölf Monate schlagen mit 59,99 Euro zu Buche. Nutzen könnt ihr Playstation Now auf der PS4, PS5 und dem PC.