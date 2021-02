PM: Neu im Xbox Game Pass: Project Winter, Jurassic World Evolution und mehr! (Microsoft Xbox Wire)

Xbox X

Ist es nicht schön, wenn man sich auf Dinge verlassen kann? Und da macht der Xbox Game Pass keine Ausnahme! Wie immer stellen wir Dir im zweiwöchigen Rhythmus die neusten Spiele vor, die Du schon bald auf Xbox Series X|S, Xbox One, Windows 10 PC oder dank Cloud-Gaming (Beta) auf Android zockst! Wirst Du Dich mit Deinen Freunden verbünden oder schaltest Du sie geschickt aus, um den Sieg ganz für Dich allein zu haben? Wir sind gespannt!

Ghost of a Tale (PC) – 4. Februar ID@Xbox – Ghost of a Tale ist ein atmosphärisches Action-RPG, in dem Du als Bardenmaus Tilo auf eine gefährliche Suche nach Deiner Familie begibst. Mit Heimlichkeit und List erkundest Du bedrohliche Türme und Verliese und lüftest deren Geheimnisse. Erkunde eine epische und doch innige Geschichte, die in einer mittelalterlichen, nur von Tieren bevölkerten Welt spielt. Schleiche Dich durch die Gänge, führe Gespräche mit Verbündeten sowie Feinden und absolviere die spannenden Quests.

Project Winter (Android, Konsole und PC) – 4. Februar

ID@Xbox – In Project Winter gelangst Du nur durch List, Tücke und eine Prise Verrat zum Sieg. In diesem spannenden Multiplayer für acht Personen, dreht sich alles um das nackte Überleben und die Täuschung Deiner Freunde. Kommunikation und Teamarbeit sind entscheidend, wenn Du der lebensfeindlichen Umgebung entkommen willst. Sammelt Ressourcen, repariert Anlagen und trotzt gemeinsam der Wildnis.

The Falconeer (Android, Konsole und PC) – 4. Februar Werde zum Falconeer und schwebe auf einem mächtigen Kriegsvogel durch die Lüfte. Enthülle Geheimnisse, die auf dem Meer verlorengegangen sind, während Du Dich verschiedenen Fraktionen und Clans anschließt, die über den Großen Ursee verstreut sind.

Final Fantasy XII The Zodiac Age (Konsole und PC) – 11. Februar Und auch 2021 werden immer mehr Titel der Final Fantasy-Franchise Teil des Xbox Game Pass! Diese HD-Neuauflage basiert auf dem erfolgreichen 12. Eintrag der geliebten Reihe und bietet ein neues, überarbeitetes Spieldesign. Auf Dich wartet verbesserte Grafik und Ton sowie ein optimiertes Spieldesign, das FFXII in die aktuelle Generation befördert. Kehre zurück in die Welt von Ivalice und genieße die Wiedergeburt eines klassischen Abenteuers.

Jurassic World Evolution (Android und Konsole) – 11. Februar

Werde Teil der Jurassic-Saga und erschaffe Deine eigene Jurassic World. Dank neuester Biotechnologien entwickelst Du echte Dinosaurier, die denken, fühlen und selbstständig auf ihre Umwelt reagieren. Wehre Dich gegen Industriespionage, Vulkanausbrüche und verheerende tropische Stürme in dieser unbeständigen Welt, in der das Leben immer einen Weg findet.

Stealth Inc. 2: A Game of Clones (Android und Konsole) – 11. Februar ID@Xbox – Der Tod ist allgegenwärtig und nur wenige Augenblicke entfernt, aber als Klon hast Du den Vorteil, dass der Tod nicht allzu dauerhaft ist. Auf Deinem Fluchtversuch erkundest Du ein verzweigtes System aus über 60 Ebenen und stellst sowohl Deine Reflexe als auch Deinen Verstand auf eine harte Probe.

Wolfenstein: Youngblood (Android) – 11. Februar Neunzehn Jahre nach den Ereignissen von Wolfenstein II: The New Colossus ist B.J. Blazkowicz im besetzten Paris verschwunden. Seine Zwillingstöchter Jess und Soph Blazkowicz machen sich auf Die Suche, um ihren geliebten Vater zu finden. Verbünde Dich mit einem Freund oder spiele an der Seite der KI. Steige auf, erforsche unbekannte Gebiete und schließe Missionen ab – als Belohnung winken neue Fähigkeiten, Waffen oder Hilfsmittel, die zu Deinem persönlichen Spielstil passen.

Falls Du es verpasst hast

Prison Architect (PC) – Jetzt verfügbar! ID@Xbox – Designe und erbaue Dein persönliches Gefängnis in Prison Architect. Entscheide klug, denn Dein Design hat einen direkten Einfluss auf Deine Insassen. Wirst Du ein utopisches Rehabilitationszentrum, einen knallharten Super-Knast oder einen Kompromiss aus beidem entwerfen? Die Wahl liegt ganz bei Dir!

Nutzer des Xbox Game Pass Ultimate haben Dank Cloud-Gaming (Beta) die Möglichkeit, ihr nächstes Spiel auch auf Android zu genießen – unter anderem auch mit Xbox Touch Control! Jetzt unterstützen noch mehr Spiele das neue Feature:

The Elder Scrolls Online: Blackwood – Jetzt vorbestellen! Als Mitglied des Xbox Game Pass hast Du die Chance, das neue Kapitel von The Elder Scrolls Online vorzubestellen und dabei 10 Prozent zu sparen. Im Mittelpunkt des Kapitels, das als Teil der Tore von Oblivion am 8. Juni auf Xbox Series X|S und Xbox One erscheint, steht ein folgenschwerer Deal mit dem Prinzen der Zerstörung.

The Falconeer: The Hunter DLC – 4. Februar Als Mitglied des Xbox Game Pass kannst Du 10 Prozent auf den DLC für The Falconeer sparen, der am 4. Februar erscheint. Mit dem The Hunter-Inhaltspaket nimmst Du feurige Rache an Deinen ärgsten Feinden. Außerdem kommst Du in den Genuss der neuen Mongres Hunter-Spielerklasse, den reitbaren Ormir-Drachen sowie exklusiven Sets von Pyro Pot-gesteuerten Raketen und neuen Outfits für Deinen Avatar.

Sea of Thieves: Season One Update – Ab sofort verfügbar! Der Beginn einer neuer Ära: Mit dem ersten Update des Jahres bahnen sich erstmals die Jahreszeiten ihren Weg auf die Weltmeere von Sea of Thieves. Erfahre, wie Du Dir unter den neuen Voraussetzungen Anerkennung verschaffst, Belohnungen verdienst und was es mit dem Plünderungspass auf sich hat.

Navigiere in die Perk-Galerie auf Xbox Series X|S oder Xbox One, schau in die Xbox App auf Windows 10 PC oder nutze die mobile Xbox Game Pass App auf Deinem Smartphone und schnapp Dir die neusten Xbox Game Pass Ultimate Perks!

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege – Doc’s Byte Set (Ab 4. Februar erhältlich) Sichere Dir Doc’s Byte Set, das seine Optimization-Uniform, den Complexity-Kopfschutz, den Convergene-Waffenskin für die MP5 und einen 3 Tage-Booster enthält.

Smite – Season 8 Starter Pass Die Smite Season 8 beginnt hier und jetzt! Schnapp Dir den Season 8 Starter Pass, der Götter, Skins und weitere Items bereithält und begib Dich direkt aufs Schlachtfeld.

Auch diesen Monat warten wieder Dutzende brandneuer Quests darauf, von Dir gemeistert zu werden. Denk daran, die Belohnungspunkte einzusacken, die Du nach dem Abschluss einer Quest erhältst.

Wie jeden Monat verlassen bestimmte Titel den Xbox Game Pass, um Platz für neue Spiele zu schaffen. Willst Du ein Spiel dauerhaft Deinem Katalog hinzufügen, nutze als Mitglied des Xbox Game Pass Deine 20 Prozent Preisnachlass, die nur noch so lange gelten, wie die Spiele im Game Pass verfügbar sind. Diese Spiele verlassen den Xbox Game Pass am 15. Februar

Dieses Spiel verlässt den Xbox Game Pass am 16. Februar

Wie Du siehst, gibt es eine Menge Spiele, Perks und Quests, die Dich beschäftigen, bevor wir im März die nächste Ladung ankündigen. Die neuesten Infos rund um den Xbox Game Pass erfährst Du über die Xbox Mobile App, die neue Xbox (Beta) App auf Windows 10 PC, oder hier auf Xbox Wire DACH. Folge außerdem den offiziellen Twitter-Kanälen @XboxGamePass und @XGP_PC_DACH sowie dem Instagram-Kanal von Xbox – so erfährst Du direkt die aktuellsten News aus dem Xbox Universum.