PM: Feiert das Gaming-Jahr gebührend mit dem PlayStation Wrap-Up 2020 (Sony Playstation Blog)

PS4

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Von Dreams im Februar bis zum Launch der PlayStation 5-Konsole im November war das Jahr 2020 vollgestopft mit denkwürdigen Momenten.

Um unsere gemeinsame Reise gebührend zu feiern, freuen wir uns, euch dieses Mal wieder den Jahresabschlussbericht präsentieren zu dürfen, um euch eure Gameplay-Erfolge 2020 vor Augen zu führen.

Noch bis zum 2.März 2021 erhalten alle PS4-Spieler* Zugriff auf ihren PlayStation 2020-Jahresabschlussbericht und können die Inhalte mit ihren Freunden und allen anderen teilen, inklusive der verdienten Trophäen, der am meisten gespielten Spiele, der insgesamt gespielten Stunden und noch vieles mehr. Wenn ihr als PS4-Spieler 2020 auch auf der PS5* gespielt habt, findet ihr dort auch einige allgemeine Statistiken zu eurer Gaming-Reise auf der PS5.

Außerdem enthalten sind dieses Jahr auch einige Statistiken zu Dingen, die alle PlayStation-Spieler im Jahr 2020 gemeinsam erreicht haben, z.B., wie viele Gegner in Ghost of Tsushima in die ewigen Jagdgründe befördert wurden, wie viele Stunden ihr alle in The Last of Us Part II gesteckt habt und wie viele Home-Runs in MLB: The Show 20 erzielt wurden.

Hier findet ihr einige Beispiele aus dem Jahresabschlussbericht 2020:

PS4-Besitzer erhalten außerdem ein kostenloses dynamisches Design mit PlayStation-Formen. Alle berechtigten Spieler** bekommen den Jahresabschlussbericht per E-Mail, also schaut unbedingt in euren Posteingang.

*Spieler müssen über ein registriertes PSN-Konto in ihrer Region verfügen, mindestens 18Jahre alt sein und zwischen dem 1.Januar 2020 und dem 31.Dezember 2020 mindestens 10Stunden lang Spiele auf einer PS4-Konsole gespielt haben. Spieler in Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Australasien, Indien und Russland müssen der Sammlung „Zusätzlicher Daten“ zugestimmt haben. Die Einstellungen dazu befinden sich bei der PS4-Konsole unter [Einstellungen] > [Gerätedaten/Gesundheit & Sicherheit] > [Gerätedaten].

**Spieler müssen dem Erhalt von Marketing-E-Mails über die Benachrichtigungseinstellungen in ihrem PSN-Konto zugestimmt haben.