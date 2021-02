Nintendo: Absage an "Switch Pro"-Gerüchte für die nahe Zukunft

Switch

Bei einer jüngsten Fragerunde mit Investoren erteilte Nintendo der Frage nach einem neuen Modell im Jahr 2021 eine Absage. Der japanische Konzern plane keine Ankündigung dahingehend in absehbarer Zukunft, meldete der Bloomberg-Korrespondent Takashi Mochizuki auf Twitter. Dabei betont Mochizuki, dass Nintendo-Chef Shuntaro Furukawa im Vorjahr auf eine ähnliche Frage hin direkt Ankündigungen für das ganze Jahr 2020 ausgeschlossen hatte, was zumindest bei diesem jüngsten Kommentar zum Thema nicht so sei. Bloomberg hatte bereits früher von Hinweisen auf ein leistungsstärkeres Switch-Pro-Modell mit 4K berichtet. Auch Dataminer hatten in der Vergangenheit angegeben, Hinweise in Patches für die Switch entdeckt zu haben, wonach Nintendo eine Switch mit mehr Power unter der Haube entwickle.

Bei den Geschäftszahlen sieht sich Nintendo indes momentan nicht im Zugzwang, mit einer neuen Switch aufzutrumpfen. So konnte der Konzern laut Analyse von Bloomberg zum zweiten Mal seine Gewinnerwartungen für das Geschäftsjahr nach oben korrigieren und hat mit dem jüngsten Bericht die besten Quartalsergebnisse seit 2008 vorgelegt. So hätten große Hits wie Animal Crossing - New Horizon und limitierte Modelle gemeinsam mit der erhöhten Nachfrage in Corona-Zeiten die Hardware-Absätze kräftig angekurbelt. Die Switch sei von einer Konsole zum Lifestyle-Produkt geworden, das maßgeschneidert für die Covid-19-Zeiten sei, wird der Tokioter Analyst Serkan Toto zitiert. Daran schließt die Nachrichtenagentur jedoch die Frage an, wie Nintendo vergleichbare Ergebnisse ohne diese Effekte im folgenden Geschäftsjahr erzielen will.