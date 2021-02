Tomb Raider: Homepage zum 25-jährigen Serienbestehen online

PC

Im Oktober 1996 wurde das erste Tomb Raider veröffentlicht. Das Action-Adventure führte mit Lara Croft wohl eine der bekanntesten Videospielheldinnen aller Zeiten ein. Um das diesjährige 25. Jubiläum zu feiern, haben Square Enix und Crystal Dynamics eine Homepage livegeschaltet, die in den nächsten Monaten beständig mit neuen Inhalten gefüttert werden soll. Eine Timeline am unteren Rand der Seite zeigt dabei stets an, auf welchen Ableger man sich aktuell konzentriert.

Mit neuen Inhalten meinen die Entwickler eine bunte Mischung. Zum einen will man Community-generierten Content liefern. Dazu gesellen sich nostalgische Videos und Features, die auf die lange Serientradition zurückblicken. Doch auch einige Überraschungen werden versprochen. Unter anderem wird etwas in Aussicht gestellt, das die neue Trilogie mit den alten Teilen verbinden soll. Sobald aus dieser mysteriösen Ansage eine konkrete Ankündigung wird, werden wir euch natürlich informieren.