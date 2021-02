God of War: Performance-Patch nutzt Leistung der PS5

PS4

Wie die Santa Monica Studios bekannt gaben, wird God of War (im Test, Note 9.0) noch heute einen Performance-Upgrade-Patch erhalten, der für PS5-Spieler interessant ist. Bisher hattet ihr auf der Next-Gen-Hardware (sofern ihr denn schon eine der notorisch knappen Konsolen ergattern konntet) die von der PS4 Pro bekannten Grafikeinstellungen Performance und Quality, wenn ihr God of War via Abwärtskompatibilität gestartet habt. Erstere setzte auf mehr Bilder pro Sekunde, letztere reduzierte die FPS für höhere Auflösung.

Der Patch führt die "Enhanced Performance Experience" als Standardeinstellung ein, die nun 4K (via checkerboard rendering) bei 60 Bildern pro Sekunde erlaubt. Gleichzeitig gibt es die Option, mit der Original Performance Experience weiterhin mit Checkerboard-4K bei 30 FPS zu spielen.

Aktuell arbeiten die Santa Monica Studios an der Fortsetzung God of War - Ragnarok, von dem es bisher aber nur einen Teaser mit dem Logo zu sehen gab.