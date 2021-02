Stadia: Google schließt Entwickler-Studios / Jade Raymond steigt aus

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Wie Google in einer Pressemitteilung bekannt gegeben hat, wird das Unternehmen das interne Entwicklungsstudio Stadia Games & Entertainment (SG&E) auflösen. Im Zuge dieser Entscheidung hat auch Jade Raymond das Unternehmen verlassen. Diese dürfte den meisten von euch als langjährige Ubisoft-Mitarbeiterin bekannt sein. Beispielsweise war sie maßgeblich an der Entwicklung des ersten Assassin's Creed beteiligt. Wohin es Raymond in der Zukunft verschlägt, ist noch nicht bekannt.

Bisher hatten die internen Entwicklerstudios von Google noch keine Titel veröffentlicht und wie aus dem Statement hervorgeht, sollen viele Projekte, die sich aktuell in der Mache befinden, gecancelled werden. Allerdings werden nicht alle Spiele eingestampft werden.

Wir wollen uns darauf fokussieren, auf der bewährten Stadia-Technologie aufzubauen und unsere Geschäftspartnerschaften zu vertiefen, deshalb haben wir uns entschieden, nicht weiter in die Entwicklung von Inhalten unseres internen Teams SG&E zu investieren, abgesehen von ein paar kurzfristig geplanten Spielen.

Laut den Kollegen von Kotaku sollen etwa 150 Mitarbeiter von dieser Entscheidung betroffen sein. Diese werden zu großen Teilen in anderen Bereichen des Unternehmens eingesetzt werden, ein paar werden Google aber auch verlassen (müssen).

Man wolle sich durch diesen Schritt, wie aus obigem Statement von Phil Harrison, Vice President und General Manager von Stadia, hervorgeht, mehr auf die eigentliche Streaming-Technik fokussieren. Der Streamingdienst ist für Google keinesfalls ein Fehlschlag, man wolle weiterhin viele Drittanbieter-Spiele auf die Plattform bringen. Das Unternehmen glaube daran, dass Streaming die Zukunft der Videospiele sei und wolle jedem Gamer die Möglichkeit bieten, diese Technologie auszuprobieren. Ein Beispiel für einen Titel, der vielen Spielern ohne Stadia verwehrt geblieben wäre, ist laut Harrison Cyberpunk 2077 (im Test).