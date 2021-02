PM: Wir stellen unseren Titelspieler von MLB The Show 21 vor: Fernando Tatis Jr. (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Die MLB-Saison 2020 sah zwar anders aus als sonst, aber eine Sache ist gleich geblieben: Die Spiele waren so episch wie eh und je. Es war ein Jahr, in dem sich neue Talente der Welt präsentierten, den Schläger schwangen, tanzten und für viele elektrisierende Momente sorgten. Und dies gelang wohl niemandem besser als dem Titelstar von MLB The Show: Fernando „El Nino“ Tatis Jr.

MLB® The Show™ 21 wird am 20. April 2021 veröffentlicht.

Wir freuen uns, euch mitteilen zu können, dass MLB The Show 21 dank unserer angekündigten Erweiterung mit MLB® und den MLB-Spielern für Spieler auf PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One und Xbox Series X|S verfügbar sein wird. Dies ist ein sehr aufregender Moment für uns alle, da das berühmte Franchise jetzt mehr Spielern als zuvor zugänglich sein wird. Wir möchten uns bei allen Beteiligten von PlayStation, Xbox, Major League Baseball, der Major League Baseball Players Association und dem San Diego Studio dafür bedanken, dass sie so fleißig daran gearbeitet haben, MLB The Show für noch mehr Spieler verfügbar zu machen.

Richtig gehört! Spieler können in MLB The Show 21 plattformübergreifend online gegeneinander antreten. Darüber hinaus könnt ihr dank plattformübergreifender Fortschritte Inhalte ungeachtet der von euch gewählten Plattform und Konsolengeneration verdienen und nutzen.

Um die Sicherheit aller während der immer noch grassierenden globalen Pandemie zu gewährleisten, mussten wir einige Änderungen an der Art und Weise vornehmen, wie wir alle neuen Funktionen und Updates des Spiels veröffentlichen und teilen. In diesem Jahr führen wir mit „Feature Premiere“ ein neues Format ein, das gleichzeitig über Twitch, YouTube und Facebook Live übertragen wird. Die Feature Premieres bieten uns eine großartige Gelegenheit, unseren Fans zu zeigen, woran wir gearbeitet haben, um das diesjährige Spiel noch besser als seinen Vorgänger zu machen. Für MLB The Show 21 planen wir rund sechs Feature Premieres. Die erste davon wird im März erscheinen.

Bestellt jetzt vor und macht euch bereit für die Action.

MLB The Show 21 Standard Edition

Die MLBTS21 Standard Edition enthält das Spiel und 5.000 Stubs.

Die Standard Edition umfasst:

MLB The Show 21 Next Gen Standard Edition

Die MLBTS21 Next Gen Standard Edition enthält das Spiel, [10] The Show-Packs und 5.000 Stubs.

Die Next Gen Standard Edition umfasst:

Enthüllung der Collector’s Edition am 3. Februar

Ich bin sicher, dass sich einige unserer treuesten Fans schon fragen, wie die Collector’s Edition aussieht. Am Mittwoch werden wir die Collector’s Edition(s) für MLB The Show 21 und ihren gesamten Inhalt enthüllen.

Bitte beachtet: Es wird keine Upgrade-Möglichkeit von der Standard Edition der aktuellen Generation zur Next Gen Standard Edition geben. Wenn ihr sowohl auf den aktuellen als auch den Plattformen der nächsten Generation auf das Spiel zugreifen möchtet, wartet bitte ab, bis wir weitere Informationen über die Collector’s Edition veröffentlichen.

Wir freuen uns sehr, dass MLB The Show 21 auf PlayStation- und Xbox-Konsolen spielbar sein wird! Freut euch auf eine neue Auswahl an Legenden und neue Spielmöglichkeiten, auch mit euren Freunden! Die letzten Neuigkeiten zu MLB The Show 21 findet ihr unter TheShow.com sowie in unseren Konten auf Twitter, Facebook und Instagram.

Genauere Informationen zu MLB The Show 21, einschließlich eines wichtigen Updates zu jahresübergreifenden Spielständen, findet ihr in unserer Ankündigungs-FAQ hier.

* Plattformübergreifender Spielfortschritt beinhaltet keine gekauften Stubs. Ein Exemplar der PS4- oder PS5-Spielversion, ein Konto für PlayStation und ein PlayStation Plus-Abonnement sowie ein Konto, ein Online-Multiplayer-Abonnement und ein kompatibles Exemplar des Spiels für die entsprechende Konsolenplattform sind erforderlich. Für Online-Multiplayer ist eine PlayStation Plus-Mitgliedschaft erforderlich.