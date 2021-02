Twitch-Event 4.2. 19:00: Unsere Vorschau auf das Spielejahr 2021

Save the Date: 4.2. ab 19 Uhr

Teaser Die GG-Redaktion diskutiert was unsere Hoffnungsträger im Spielejahr 2021 sind und tauscht Geheimtipps aus. Mischt am kommenden Donnerstag ab 19 Uhr im Live-Stream mit!

Der erste Monat des Jahres 2021 liegt hinter uns und hatte mit Hitman 3 (im Test, Note 8.5) schon eine bekannte Marke im Gepäck. Doch noch haben wir auf GamersGlobal die Spielegewässer noch nicht genauer kartographiert, durch die wir in den kommenden Monaten segeln werden. Begleitet uns gern dabei live auf Twitch am 4. Februar 2021 ab 19:00 Uhr.

Der Stream-Event ist eine der Gegenleistungen, die ihr durch die Weihnachtsaktion 2020 finanziert habt. Gemeinsam werden Jörg, Dennis und Hagen rund zwei Stunden diskutieren, welche großen spannenden Titel das Jahr für uns bereithält. Dazu verraten die drei, welche Geheimtipps sie am liebsten schon direkt jetzt spielen würden. Bei anderen Titeln müssen wir uns dagegen fragen: Kommt das wirklich schon 2021 (oder überhaupt)? Abgerundet wird das ganze durch euren Input und Fragen im Chat.

Wer nicht am Donnerstagabend mit für Stimmung im Chat sorgen kann, dem bleibt später die Aufzeichnung zum Nachholen. Aber wie es ganz richtig heißt "live is live", wir freuen uns also auf möglichst viele von euch im Stream am 4. Februar!