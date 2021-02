MoMoCa #381

Teaser Dennis und Hagen sind schon richtig hibbelig auf den Jahressvorschau-Stream am Donnerstag, freuen sich auf die Inhalte der Woche wie gewisse Strafstunden und besingen ergonomische Bürostühle und mehr.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

An diesem Montag schwelgen Hagen und Dennis in positiven Gedanken, was ein schön verlaufendes 2021 alles bereithalten könnte. Doch auch auf dem festen Boden der Tatsachen zeigt der Blick auf die Woche auf GamersGlobal erfreuliches: Neben unserem Twitch-Ausblick auf das Spielejahr 2021 am 4. Februar 2021 geht es in den nächsten Tagen für Dennis in eisige Tiefen und für Hagen in finstere Fantasy-Wälder. Daneben stählt Jörg seine Nerven und raubt Seelen in Dark Souls 2 und Heinrich bestraft sich selbst mit Ultima 8. Dank eurer fleißigen Einsendungen können die beiden auch viele User-Fragen beantworten. Alle Themen in der Vorschau: