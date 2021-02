Gewinner der Premium-Verlosung im Januar 2021

Preise, Preise, Preise!

Teaser Es ist einmal mehr an der Zeit, die Stimmung unserer User durch Geschenke zu heben. Unter allen Abonnenten haben wir Pathfinder Kingmaker, EA Sports UFC 4 und Empire of Sin verlost.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Wir wissen ja nicht wie es bei euch so aussieht, aber das Wetter in Putzbrunn ist gar seltsam. Kniehoher Schnee am einen, matschige Schmelzlandschaft am nächsten Tag. Die Temperaturen springen teilweise um zehn Grad Celsius hin und her. Doch zum Glück lassen sich Paketboten davon nicht aufhalten und auch unser Trieb, euch zu beschenken, ist davon unberührt. Daher haben wir wieder einmal unter unseren GamersGlobal-Premium-Abonnenten (natürlich haben auch Gold-, Platin-, und Diamant-User automatisch an der Verlosung teilgenommen) drei Spiele verlost. Welche das sind und wie die glücklichen Gewinner heißen, das erfahrt ihr nachfolgend:

Sokar (Abonnent seit November 2018) gewinnt Pathfinder Kingmaker - Definitive Edition (PS4)

(Abonnent seit November 2018) gewinnt (PS4) s id1848 (Abonnent seit Januar 2021) gewinnt Empire of Sin (PC)

(Abonnent seit Januar 2021) gewinnt (PC) Thysbe (Abonnent seit Dezember 2011) gewinnt EA Sports UFC 4 (Xbox One)

Falls dieses Gewinnspiel für euch noch nicht Grund genug ist, zukünftig zum Kreis der GamersGlobal-Premium-Nutzer hinzuzustoßen, sei noch einmal daran erinnert, dass dies nur ein kleines Goodie ist. Die eigentlichen Vorteile einer Premium-Mitgliedschaft sind wesentlich vielfältiger, darunter das Ansehen der Stunde der Kritiker und "faire Werbefreiheit" ohne Adblocker. Welche Vorteile es sonst noch gibt, erfahrt ihr auf dieser Seite.