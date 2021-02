PC Linux MacOS

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Grüne Energie lässt sich zu Geld machen.

Neue Items und erneuerbare Energie

Felder lohnen sich für die Selbstversorgung und den Export. Hier setze ich schon auf automatische Bewässerungsanlagen.

Gefängnis-Farm

Trotz Going Green wird es im Alltagsbetrieb auch manchmal klassisch rot.

Fazit

Das Gros der Produkte geht in den lukrativen Export.

Aufbauspiel

Einzelspieler

Für Anfänger bis Profis

Preis: 9,99 Euro (DLC)

In einem Satz: Gelungene Erweiterung für angehende und erfahrene Gefängnisdirektoren, die in jeder Phase einer Kampagne präsent ist.

Das Aufbauspiel Prison Architect (zum Indie-Check) habe ich schon vor Jahren sehr gerne gespielt. Kurz gesagt müsst ihr ein funktionsfähiges Gefängnis aufbauen, mit unterschiedlich harten Jungs, Resozisalisierungsprogrammen, Kantinen, ausreichend Personal, sinnvollen Laufwegen und Zonen und möglichst wenig Schmuggelware. Ein Gefängnis ist wie eine kleine Fabrik. Die neueste Erweiterungwar für mich der Anlass, endlich wieder an Knastdesigns zu basteln. Dank des DLCs sogar umweltfreundlich, mit erneuerbaren Energien, Recycling und eigenen Farmen als Selbstversorger. Oder sollte ich lieber meine Sträflinge zum schuften auf die Äcker schicken und mit dem Export einen Reibach machen?Neben spielmechanischen Erweiterungen bringt euch der DLC eine Reihe passender Gegenstände. Von Gartenzwergen, Heckenfiguren, Zäunen und neuen Wänden bis hin zu pinken Flamingos ist einiges dabei. Während es mit dem Ackerbau erst im Midgame losgeht, könnt ihr gleich zu Spielbeginn auf die zunächst etwas kostspieligere erneuerbare Energie setzen. Gefördert wird euer ökologisches Bewusstsein durch neue Zuschüsse, so dass ihr der Reihe nach Solarpanele, Windkraftwerke und schließlich eine Kombination davon bauen könnt. Um den grünen Strom in euer Netz einzuspeisen, benötigt ihr zwingend ein Umspannwerk. Und da nachts die Sonne nicht scheint, solltet ihr Batterien nicht vergessen.Zwar ist für die Erzeugung von grüner Energie einiges an Investitionen nötig, ihr könnt euren überschüssigen Strom aber auch zu Geld machen, indem ihr ihn weiterverkauft. Erreicht ihr die neuen Zielen bei den erneuerbaren Energien schaltet ihr nicht nur die Windkraftanlagen frei, sondern senkt auch die negativen und erhöht die positiven Effekte von Wetter und verdoppelt schließlich die Vergütung für ins Netz eingespeisten Strom. Ihr könnt euer Gefängnis auch mit Generator und erneuerbaren Energien betreiben, es gibt jedoch einen lukrativen Zuschuss, für den ihr euer Gefängnis längere Zeit "grün" betreiben müsst. Im Zweifel schaltet ihr den Generator einfach eine zeitlang ab.Ab dem Midgame solltet ihr euch Gedanken über Landwirtschaft machen. Es gibt Gemüsebeete für zum Beispiel Tomaten, Felder für Mais und Obstgärten für Apfel- oder auch Bananenbäume. Alle anbaubaren Ressourcen haben unterschiedliche Anbauzeiten und Verkaufswerte. Ob ihr auf Genmais setzt, bleibt euch auch überlassen. Zuständig für den Betrieb sind die neuen Farmer, ihr könnt aber auch eure Gefangenen für die reichhaltig vorhandene Feldarbeit vor den Karren spannen. Aussaat, Wässern, Ernten und Verpacken sind zeitintensive Aufgaben. Ihr könnt (und solltet!) aber nicht nur das Wässern mit Drainagen oder Sprinklern automatisieren, sondern optional auch das Säen und Ernten vertrauensvoll in maschinelle Hände legen. Wenn ihr Dünger kauft oder selbst kompostiert, senkt ihr die Anbauzeiten. Die Früchte eurer Arbeit könnt ihr dann exportieren, was besonders mit dem neuen Gefängnisdirektor "Botanist" lukrativ ist. Oder ihr lagert eure Erzeugnisse in einer Vorratskammer ein und beliefert eure Küchen damit. Dem Selbstversorger-Gefängnis stehen damit allenfalls widerborstige Knackis im Weg. Schließlich könnt ihr noch in einem Garten eine Blumentherapie zur Entspannung anbieten.Nachdem ich das Hauptspiel längere Zeit nicht gespielt hatte, habe ich mich jetzt über ein großes Plus an Übersicht und Bedienkomfort, zu dem auch der aktuelle Patch beiträgt, gefreut. Going Green wird intelligent mit den bestehenden Systemen verzahnt und bietet euch über die komplette Kampagne hinweg neue Möglichkeiten. Der Ausbau der ersten Solarpanele hin zu riesigen Farmkomplexen, Solarpanel-Kurse im Workshop und das mit dem Patch eingeführte Recycling-System halten euch dauerhaft auf Trab. Neue Risiken in Form von Schmuggelware (Kräuter, Schnaps brennen) gibt es auch.Going Green ist eine Bereicherung für erfahrene Spieler und Wiedereinsteiger und bietet sich auch für eine zeitnahe Anschaffung durch neue Spieler an. Gut für Neueinsteiger und eingerostete Spieler: Mit den Standardeinstellungen und selbst mit zum Beispiel aktivierten Events könnt ihr euer Gefängnis kontinuierlich weiterentwickeln und aus euren Fehlern lernen, ohne dass ihr die Kampagne beenden müsst. Das Spiel ist sehr verzeihend. Kniffliger wird es, wenn ihr besonders harte Burschen im Gefängnis aufnehmt oder die Schwierigkeit bei Spielstart zum Beispiel durch aktiviertes Wetter, das Erfordernis von Heizungen, mehr Ausbruchsmöglichkeiten oder Bedürfnisse der Angestellten erhöht - das könnt ihr aber einfach ganz entspannt Kampagne für Kampagne zuschalten.Ich plädiere übrigens dafür, dass brave Sträflinge Prison Architect spielen dürfen, denn die fast 25 Stunden mit Going Green vergingen wie im Fluge. Als Konsequenz habe ich mir die bisherigen DLCundgekauft. Ich bin dann mal weg.