Die Cyanide Studios könnten euch aus vielerlei Gründen ein Begriff sein: Zum einen gehen einige Sport-Manager-Varianten auf ihre Kappe, ebenso wie die Blood Bowl-Umsetzungen oder das 2018 erschienene Call of Cthulhu. Mit Werewolf the Apocalypse – Earthblood wird nun eine weiterer Lizenztitel ins Rennen geschickt. Ich habe die Krallen gewetzt und das Spiel vorab durchgespielt.

Am knisternden Kaminfeuer möchte man doch gerne ein wenig verweilen.



Die Geschichte ist schnell erzählt

In der Welt von Werewolf the Apocalypse gibt es eine Art Dreigestirn der Mächte. Die Wyldnis, welche die chaotische Kraft des Lebens und der Natur verkörpert, die Weberin, die dieser Kraft Form und Sinn schenkt und den Wyrm, der Zerstörer, der den Boden ebnet, um wieder neues Leben darauf zu ermöglichen. Nun ist der Wyrm, auch durch die Umweltverschmutzung des Menschen, korrumpiert worden. Die Garou, so nennen sich die Werwölfe, wachen über das Gleichgewicht der Mächte



Wir verkörpern Cahal, einen Werwolf-Veteranen. Im spielbaren Prolog verfällt unser pelziger Held im Kampf gegen die Schergen eines bösen Pharma-Konzerns in Raserei und tötet dabei ein Rudelmitglied. Er kann mit der Schuld nicht leben und geht in ein selbst gewähltes Exil. Durch einen Söldnerauftrag kommt er wieder in das Gebiet seines alten Rudels und erfährt über Umwege von einer schief gelaufenen Untercover-Mission seiner Tochter. Weil die Familie in Gefahr ist, schließt er sich dem alten Kampf gegen ein übermächtiges Pharma-Unternehmen wieder an. In der circa zehnstündigen streng linearen Story geht es immer nur darum die Tochter zu finden, beziehungsweise sie zu retten. Die Geschichte hat mich nicht vom Hocker gehauen, Wendungen und Überraschungen gibt es keine.



Und auch der Spielablauf selbst ist Standardkost. Nebenmissionen sind kaum vorhanden und kommen nur in der Form "Suche fünf Geister und rede mit Ihnen" vor. Weitreichende Entscheidungen, was von einem Rollenspiel zu erwarten gewesen wäre, suchen wir vergebens. Lediglich zum Ende müssen wir eine Wahl treffen, die jeweils ein anderes Ende hervorruft. Das andere Ende sehen wir nur wenn wir den Titel erneut komplett durchspielen. Auf dem Weg zu dieser Entscheidung hangeln wir uns von einem Arena-Kampf zum nächsten.

Die Kämpfe können auch schnell mal unübersichtlich werden, die Mutanten sind aber noch harmlos.



Formen und Sinne



Wir verfügen direkt ab Start drei verschiedene Formen, die wir annehmen können. Die Wolfsform ist gut, um schnell Strecken zu überbrücken, auch wenn wir das selten tun müssen. Auch können wir als Wolf sehr gut schleichen. Die menschliche Standardform ist gedacht für Interaktionen mit anderen, um Maschinen zu bedienen oder um Gegenstände einzusammeln. Im Kampf werden wir zum klassischen Werwolf. Dort verfügen wir über eine schnelle, dafür schwächere, und eine langsame, dafür aber stärkere Kampfhaltung. Durch genügend ausgeteilte Prankenhiebe füllt sich ein Rage-Balken der uns kurzzeitig in eine Art Super-Werwolf verwandelt. Als Mensch und Wolf verfügen wir über die Penumbravision, mit der wir Bedrohungen, Geister und diverse Verbindungen sehen können. So erkennen wir beispielsweise welche Terminals eine Überwachungskamera ausschalten würden oder welche Tür sie öffnen. Auch sehen wir Feinde durch Wände hindurch.

Durch unser Penumbravision erkennen wir, welches Terminal uns für den kommenden Kampf Vorteile verschafft



Schleichen und Kämpfen

Durch vorheriges Schleichen als Mensch oder Wolf können wir den Kampf manchmal umgehen, mindestens aber vereinfachen, indem wir Geschütztürme oder Kameras an Terminals deaktivieren oder Verstärkungs-Tore sabotieren. Die dann durch den Durchgang nachfolgenden Truppen werden direkt mit einem kritischen Schaden belegt.

Wirklich nötig sind so geschickte Ansätze aber nur selten, denn die Wachen müssen blind und taub sein. Anders kann ich mir die fehlende Reaktion nicht erklären, wenn ich direkt nebeneinanderstehende Wachen gemütlich abmurkse. Auch ist es immer wieder höchst unlogisch wie ich in einem Raum mit vielen Explosionen und Geschrei alle Gegner niederstrecke, die Wachen eine Tür weiter aber weitermachen als wäre nichts gewesen. Ausgeschaltete Gegner können wir nicht verstecken, der nächste der auf den Körper stößt löst Alarm aus. Warten hilft in so einem Fall auch nichts, die Wachen beruhigen sich nicht von selber wieder. Die Auseinandersetzungen an sich sind dann nur ein Überstehen von mehreren Gegnerwellen, bis wir uns automatisch wieder in die menschliche Form verwandeln.



Hilfsmittel in den Kämpfen sind eine Armbrust, um Gegner oder Kameras heimlich auszuschalten und Fläschchen, die getrunken unseren Rage-Balken vor dem Kampf etwas auffüllen. Beides können wir nun sehr eingeschränkt nutzen und hilfreich sind die Items ebenfalls nur selten. Das größte Problem ist aber, dass jeder Kampf sich gleich spielt: Anschleichen, Gegner aussieben, draufhauen. Wenn einmal eine Tür geschlossen ist, dann findet sich garantiert in der nahen Umgebung ein Lüftungsschacht, durch den ich als Wolf zu einem Terminal komme. Die wenigen Bosse waren allesamt weniger herausfordernd als die sich wiederholenden Arenen. Kein Obermotz konnte mich in die Knie zwingen, im Gegensatz zu den Gegnerhorden in den Arenen. Eine Mission, die mit der Prämisse leise agieren zu müssen begonnen wird, habe ich nur mit vielen blutigen, und lauten Kämpfen gelöst, nur um am Ende ein "sehr gut, sie haben uns nicht bemerkt" zu hören.

Der Fähigkeitenbaum ist überschaubar, dadurch aber immerhin nicht überladen.

Fazit

Die Entwickler von Cynide haben den Fokus bei Werewolf the Apocalypse - Eartblood klar auf die Kämpfe gelegt. Diese werden mit anheizender Heavy-Metal Musik unterlegt. Doch so motivierend die musikalische Untermalung auch sein mag, die Auseinandersetzungen in den Arenen können nicht vollends überzeugen. Entweder sterbt ihr, weil ihr von einer Myriade an Gegnern in eine Ecke getrieben und ihrer hohen Trefferfrequenz niedergemacht werdet. Oder ihr metztelt euch ohne Probleme durch Die Schleich-Elemente habe ich mir gerne mal, nach einem Blick auf die vorhandenen Gegner, gespart. Von einer Optimierung für Xbox Series X, wie im Store angekündigt, habe ich nichts bemerkt. Die Sprecher geben sich alle Mühe dem Figuren Leben und Glaubwürdigkeit einzuhauchen, was durch die steifen Animationen und leblosen Gesichter zunichte gemacht wird.