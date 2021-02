Goldeneye 007: Remastered-Fassung im Video / Sehr weit fortgeschritten

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Im Jahr 1997 hat Rare mit GoldenEye 007 einen Egoshooter für den Nintendo 64 veröffentlicht, der für viele Spieler ein Klassiker auf der Konsole ist. Eigentlich war eine Xbox-360-Neuauflage des Spiels angedacht, an der die mittlerweile von Microsoft aufgekauften Entwickler 2007 die Arbeiten aufgenommen hatten. Aufgrund von Urheberrechts-Problemen wurde die Entwicklung aber eingestellt. Auf YouTube ist nun ein zweistündiges Video von dem User Graslu00 aufgetaucht, das die Neuauflage in Aktion zeigt.

Die Spielszenen stammen aus einer Closed-Beta-Fassung, die laut Graslu in diesem Jahr veröffentlich werden soll. Wann und in welcher Form kann (oder darf) er nicht sagen, ebensowenig wie er seine Hände an die Version gebracht hat. Die Szenen laufen in 4K mit 60 Bildern pro Sekunde, das ist aber natürlich nur wegen einem Emulator möglich. Ihr seht mehrere Levels aus der Kampagne, ebenso wie Multiplayer-Duelle. Dem Zustand des Builds nach stand die Neuauflage kurz vor der Fertigstellung. Das vollständige Video findet ihr unterhalb dieser Zeilen.