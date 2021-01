Plague Inc: Die Heilung: Zeitlich begrenzt kostenloser DLC auch für PC

PC iOS Linux MacOS Android

Der bereits seit dem 11. November letzten Jahres auf Android und iOS erhältliche DLC Plague Inc: Die Heilung, ist seit letzter Woche auch für PC, Linux und MacOS verfügbar. Wenn ihr das Basisspiel Plague Inc, oder im Fall der PC-Version Plague Inc - Evolved, besitzt, ist dieser Zusatzinhalt für euch solange kostenlos erhältlich, "bis COVID-19 unter Kontrolle ist".

Plague Inc: Die Heilung dreht das eigentliche Spielziel des Strategie- und Simulationstitels um. Während ihr im ursprünglichen Szenario noch die Menschheit durch eine Seuche auslöschen sollt, müsst ihr Im DLC hingegen eine sich ausbreitende Krankheit verhindern. Dazu rekrutiert ihr Forschungsteams, kontrolliert den Ausbruch mit sozialen sowie wirtschaftlichen Programmen und entwickelt einen Impfstoff, der erforscht, hergestellt und vertrieben werden muss. Alle diese Schritte hängen von der globalen Zusammenarbeit der Staaten dieser Welt ab.

Der Zusatzinhalt wurde bereits im März letzten Jahres von James Vaughan, dem Schöpfer von Plague Inc, angekündigt, nachdem ihn die Weltgesundheitsorganisation WHO und die Coalition of Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) um die Entwicklung einer entsprechenden Erweiterung gebeten hatten. Den Anstoß dazu gab eine Spende in Höhe von 250.000 US-Dollar, die das Studio zwischen den beiden Organisationen aufgeteilt hatte.