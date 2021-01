Biomutant: Mit langer Entwicklungszeit und Last-Gen-Fokus gegen den Crunch

PC Switch XOne PS4

Bereits zur gamescom 2017 wurde das Open-World-RPG Biomutant von THQ Nordic und dem damals noch unabhängigen Studio Experiment 101 angekündigt, die Entwickler wurden Ende desselben Jahres von THQ Nordic übernommen. Ein erster Release wurde im Jahr 2019 anvisiert, im Anschluss jedoch ohne großes PR-Getöse wieder kassiert. Ebenso spärlich waren in der folgenden Zeit die zu Biomutant veröffentlichten Informationen. So, dass sich die Entwickler Anfang 2020 genötigt sahen, ein kurzes Statement zu veröffentlichen, in dem sie darauf hinwiesen, dass sich ihr Spiel noch in der Entwicklung befindet.

Dem Magazin IGN berichtete Experiment 101-Studiochef Stefan Ljungqvist nun in einem Interview, dass dieses Vorgehen aus gutem Grund und bewusst gewählt wurde. Denn während andere Entwickler, zum Beispiel Naughty Dog oder CD Project Red, in den letzten Monaten vermehrt negativ Schlagzeilen zum Thema Crunch generierten, wollte Experiment 101 diese, bei übermäßiger Anwendung durchaus ungesunde Form der Mehrarbeit unbedingt vermeiden. In dem Artikel sagt der Studiochef:

Es gab eine Menge Arbeit für die Qualitätssicherung, weil es in einem Open-World-Spiel nicht einfach ist, diese [die Fehler] zu finden. Und sobald sie gefunden wurden, mussten sie auch behoben werden und das stellte uns als kleines Team vor zusätzliche Herausforderungen.

Ljungqvist war vor der Gründung seines Studios unter anderem in leitender Position bei den Avalanche Studios (Just Cause-Serie) angestellt und nach eigener Aussage ließ ihn diese Zeit ausgebrannt zurück. Seine Erfahrungen aus der Vergangenheit bestärkten ihn in seinem Beschluss, diese Fehler in seiner eigenen Firma nicht zu wiederholen. Ljungqvist gesteht dem Crunch zwar zu, das er "für einen Push in begrenzter Form" eingesetzt werden könne, aber das wichtigste dabei sei:

[...] dass sie [die Angestellten] bezahlt werden, was in unserer Branche nicht üblich ist. Und sie erhalten auch eine „Erholungszeit“, weil sie sich ausruhen müssen. Wenn sie jeden Tag einfach 12 bis 14 Stunden arbeiten, müssen sie [die Angestellten] ansonsten eventuell dafür bezahlen.

Publisher THQ Nordic erwähnt Ljungqvist in dem Artikel positiv, da dieser ihn nicht zu einer Veröffentlichung an einem früheren Termin gedrängt habe, auch wenn ein Großteil der Zeit "nur" der Behebung von Fehlern geschuldet war. Zudem hat der Fokus der Entwickler auf die Last-Gen-Konsolen geholfen, eine übermäßige Mehrarbeit für das aus nur etwa 20 Personen bestehende Team zu verhindern:

Während der Entwicklung konzentrierten wir uns auf die letzte Generation der Konsolen. Und wenn man es aus der Perspektive von Entwicklern betrachtet, ist das wirklich wichtig, weil es einfacher ist, die Anforderungen zu erhöhen, als diese im Nachhinein zu verkleinern.

Eine separate Version für Playstation 5 und Xbox Series X befindet sich laut Ljungqvist derzeit auch nicht in Arbeit. Trotzdem könnt ihr Biomutant auf den aktuellen Konsolen dank ihrer Abwärtskompatibilität ab dem 25. Mai 2021 spielen. An diesem Termin erscheint das Open-World-RPG für PC, Playstation 4 und Xbox One, unter anderem auch in einer 399,99 Euro teuren Special-Edition.