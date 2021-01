PM: Next Week on Xbox: Neue Spiele vom 1. bis 5. Februar (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Willkommen bei Next Week on Xbox. Wie immer stellen wir Dir alle neuen Spiele vor, die bald für Xbox Series X, Xbox Series S und Xbox One erhältlich sind! In der kommenden Woche erscheinen wieder jede Menge Spiele für Deine Lieblingskonsole – hier siehst Du, welche neuen Games Dich erwarten. Klick Dich einfach durch die Spiel-Details, um mehr zu möglichen Vorbestellungen zu erfahren (Änderungen vorbehalten).

Get 10 Quest

Get 10 Quest ist ein facettenreiches Puzzlespiel, in dem intuitives Gameplay auf herausstechende Grafik trifft. In den beiden Modi Endlos und Level erwarten Dich 80 verfügbare Level und sechs verschiedene Spielarten. Ob Du lieber über die Touch-Steuerung oder das Joypad spielst, bleibt Dir überlassen.

Habroxia 2

Nach einem brutalen Angriff auf die Erde schickt die Menschheit Aufklärungsschiffe zum Sternensystem, aus dem der Angriff kam. Als einer der Piloten allerdings nicht mehr von seiner Mission zurückkehrt, wirst Du in der Rolle der talentierten Sabrina dazu berufen, ihn zu finden. Mit Habroxia 2 erwartet Dich ein Weltraum-Shooter der alten Schule inklusive spannender Upgrades, epischer Bosskämpfe und nostalgiegeladener Pixel-Grafik.

Project Winter

Xbox Play Anywhere, Xbox Game Pass – Project Winter ist das ideal Spiel, um seinen Freunden mal in den Rücken zu fallen. In dem auf bis zu acht Spieler ausgelegten Multiplayer-Game überlebt nur der, der im entscheidenden Moment an sich selbst denkt. Sammle Ressourcen, verbessere Strukturen und arbeite auf den Moment hin, in dem Du von Teamwork auf Egoismus umschalten musst.

Werewolf: The Apocalypse – Earthblood

Optimiert für Xbox Series X|S – Du schlüpfst in die Rolle von Cahal, einem mächtigen Garou, der die Kontrolle über seine Zerstörungswut verloren hat und seitdem im Exil lebt. Cahal hat die Fähigkeit, sich in einen mächtigen Werwolf zu verwandeln. Aus diesem Grund spielt er trotz seiner Verbannung eine entscheidende Rolle im aufkommenden Krieg zwischen den Garous und dem mächtigen Ölkonzern Endron, der den Planeten zerstört.

Glittering Sword

Glittering Sword ist vollgepackt mit Anlehnungen an Spieleklassiker der 90er Jahre. Jede Szene bietet neue Fallen, Gegner, Portale und Schalter, die in der richtigen Reihenfolge überwunden, besiegt und betätigt werden müssen. Nur so meisterst Du die actiongeladenen Herausforderungen.

Roombo: First Blood

Xbox One X Enhanced – First Blood ist ein humorvolles Stealth-Action-Spiel. Aus der Top-Down-Perspektive vertreibst Du als Staubsaugerroboter Einbrecher aus deinem Haus – ein kurzweiliger Zeitvertreib und der erste Titel der Justice Sucks-Serie.