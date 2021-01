Teaser Jörg und Dennis haben Redebedarf, denn die Woche war schon wieder einiges los. Ein Glück, dass es den WoSchCa gibt und die beiden sich ausgiebig über Reddit, Tesla und The Medium auslassen können.

Manchmal ist es schon erstaunlich, was das Internet schafft. Nicht nur, liefert es euch diesen fantastischen Podcast mit Jörg und Dennis in die Gehörgänge, es hat auch die Gamestop-Aktie in die Höhe schnellen lassen. Doch das ist nicht das einzige Thema, über das unsere beiden Mikrofonakrobaten heute diskutieren wollen. Sie beleuchten Tesla Arcade, die Technik von The Medium und reden über Unterstützung.

Die Themen in der Übersicht: