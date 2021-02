Darauf freut sich die Redaktion im... Februar 2021

Zeit zum Nachholen

Teaser Ein neuer Monat ist angebrochen. Blickt man jedoch in die Release-Kalender, mag er einem etwas leer erscheinen. Zum Glück habt ihr die GamersGlobal-Autoren, die euch Tipps zum Zeitvertreibt geben!

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Jörg Langer

Dennis Hilla

Thomas Schmitz

[FILME/SERIEN] Ich möchte mitStaffel 3weitermachen, merke aber gerade, dass ich Staffel 2 gar nicht bis zum Ende geschaut hatte, vermutlich, weil sie mir zu öde wurde. Hmmm. Mal gucken, ob ich gleich neu anfange oder doch erst die letzten zwei oder drei Folgen der letzten Saison ansehe. Mitwill ich ebenso weitermachen wienoch eine Chance geben, mich richtig anzufixen.[SPIELE/BRETTSPIELE] Der Monat wird für mich im Zeichen vonund hoffentlich auchstehen, jeweils in Letsplay-Form. Ich gedenke aber dennoch, meinweiterzuspielen, zumal sich da ein Patch ankündigt. An Neuererscheinungen würde mich das Ende Januar in den Early Access gestarteteinteressieren, wäre es nicht von Neocore, aber mal sehen, was Hagen in seiner Viertelstunde so berichten wird. Undpasst durchaus in mein Beuteschema, auch wenn sich der olle Hengst (Michael mit Vornamen) schon das Testmuster gesichert hat...[SONSTIGES] Wir machen gerade einiges hinter den Kulissen von GamersGlobal, was mich ein wenig beschäftigen wird, was ihr dann aber kaum oder nur am Rande bemerken werdet. Ist manchmal so. Ansonsten stehen keine sonderlichen Großereignisse an, von denen ich euch berichten könnte. Ebenfalls fällt das alljährliche Flüge-/Reisen-Planen erst mal flach, das mich sonst im Februar gerne beschäftigt.[FILME/SERIEN] Während die Frau und ich auf der Suche nach einer neuen Serie für abendliche Runden sind und sich der Rewatch sämtlicher Marvel-Filme dem Ende nähert, hat mich eine Serie für sich gewonnen, von der ich es nicht mehr gedacht hätte:. Nachdem Staffel 3 jetzt erschienen ist und ich von diversen Seiten angehalten wurde, ich möge der Cartoon-Show nochmal eine Chance geben, bin ich doch hängen geblieben. An die frühenkommen die Eskapaden von Beanie, Luci und Elfo bei weitem nicht heran und auch-Niveau erreicht die neue Show vonfür mich auf keinen Fall. Aber sie ist doch unterhaltsamer, als ich dachte, und scheut sich auch nicht, gelegentlich ernste Themen aufzugreifen. Me like.[SPIELE/BRETTSPIELE] Der Monat schaut, gelinde gesagt, etwas mau aus in Sachen Neuveröffentlichungen. Macht aber nix, der Hilla hat jamal wieder angeschmissen und hängt da gerade ganz gut drinnen. Ich bin zwar wegen den neuen Champions verwirrt, die in den letzten zwei Jahren dazugekommen sind und hab auch nicht wirklich Mitspieler, Spaß macht es aber wie beim Release. Zur Abwechslung wird inimmer mal wieder ein Mongole verhauen und dank der Switch-Version vonwird mir auch auf der Couch nicht langweilig.[SONSTIGES] Dank Karsten habe ich jetzt zumindest die BlizzConline (verhaut bitte jemand den Namensgeber?) auf dem Schirm. Ich erhoffe mir, Überraschung, Infos zu. Ansonsten gibt es zur Zeit nicht wirklich viel, auf das man sich freuen kann. Der neue Bürostuhl, Backforce One, war beim Schreiben dieser Zeilen noch nicht da. Ich verspreche mir aber ein deutlich verbessertes Sitzgefühl von dem handgefertigten Hinternschmeichler. Irgendwie auch vielsagend, wenn ein neuer Stuhl das Highlight des Monats ist...

[FILME/SERIEN] Neue interessante Serien im Februar habe ich tatsächlich nicht entdeckt. Also gibt es alte. Mit der Liebsten gucke ich über die Distanz Ozark, wir sind kurz vor dem Ende der ersten Staffel angekommen. Das ist schon alles recht spannend und gut erzählt. Alleine gucke ich dann Die Sopranos (ich bin am Anfang von Staffel 2) und gestehe: So richtig packt mich dieser Klassiker nicht. Schade...



[SPIELE/BRETTSPIELE] Einmal durch die Release-Liste gescrollt und gemerkt: Wirklich gut wird der Februar nicht. Auffallend ist höchstens, wie viele Spiele von eher mittelmäßiger Qualität nun – oft Jahre nach der PC-Veröffentlichung – für die Switch umgesetzt werden. Nun ja, ich habe ja bestimmt noch ein paar Stündchen mit Cyberpunk 2077 vor mir. Und danach? Vielleicht mal intensiver mit Hades beschäftigen? Oder doch lieber mit Ori and the Will of the Wisps?



[SONSTIGES] Das spannendste Spiel, das ich seit Monaten spiele, lautet: Koordiniere den monatlichen Besuch bei der Freundin im – laut Trump – Land der explodierenden Bäume. Erlaubt Deutschland die Reise? Breiten sich die Virusmutationen aus, sodass Österreich zum Hochinzidenzgebiet wird? Gehen endlich wieder Flüge von Köln aus oder muss ich doch nach Düsseldorf? Und kann ich das Bundesheer bei Einreise überzeugen, dass ich nicht in Quarantäne muss, was blöd wäre, wenn man die Freundin besucht? Bei der nächsten Reise Ende Februar könnten mich die neuen Alben der Cloud Nothings und vielleicht auch von Masha Qrella und Maximo Park begleiten.



Benjamin Braun

Hagen Gehritz

Karsten Scholz

[FILME/SERIEN] Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich mir im Februar so alles anschauen werde. Aber nachdem ich mir zuletzt mal wieder eine Rundegegönnt habe (und erst jetzt fällt mir auf, wieviele richtig schlechte Episoden und peinliche Einzelszenen es gibt), hätte ich noch mal Lust auf was Ernsteres. Da ichinsgesamt ziemlich gut fand, hatte ich letztens etwas zur Nachfolgeserieim Netz geschaut. Hätte ich wohl gleich mit angefangen, aber daals Drehbuchautor ausgestiegen ist, will ich doch (erst mal) nicht. Über Sutter kam ich allerdings auf, was mir bislang nur vom Namen her was sagte. An sich würde ich gar nicht lange überlegen, ob ich mir einfach die Komplettbox kaufe. Nur blöderweise gibt es die in Deutschland offenbar nicht auf Blu-ray (nur DVD) und zudem sind einzelne Episoden wohl relativ stark für eine 18er-Freigabe geschnitten. Mal schauen. Ansonsten werde ichweiterschauen, das ich vorher auch nur vom Namen her kannte. Finde ich bislang zwar oft mehr peinlich als gut, aber falls es ein Pendant zu Easy Listening für Serien gibt, dann hätte diese Serie diese Bezeichnung mit am meisten verdient.[SPIELE/BRETTSPIELE] Es fällt mir richtig schwer, irgendwelche Titel für den Februar zu benennen und das nicht nur, weil keine wirklichen Mega-Releases anstehen. Es sind zwar definitiv einige Titel dabei, die ich zocken will und werde. Aber ich fürchte, dass sie grob meinen Erwartungen entsprechen und keine Überraschungen bieten werden. Doch abwarten, vielleicht gefällt miram Ende ja doch nicht oder sehr viel besser, als ich im Moment glaube. Und nach meinen positiven Eindrücken aus der Preview könnte mirmit seinen Eigenheiten ziemlich auf den Wecker gehen. Vielleicht bietet die fertige Version des Puzzle-Plattformers aber auch etwas, mit dem ich gar nicht rechne. Am meisten Bock habe ich aber tatsächlich auf– und das, obwohl ich den Klassiker selbst nie gespielt habe.[FILME/SERIEN] Ich freue mich auf die seltsamen Abenteuer eines verschrobenen Manga-Autoren in. Rohan kann Menschen wortwörtlich wie ein Buch aufblättern, alle Details ihres Lebens auf den Seiten lesen und ihnen mit eingekritzelten Randbemerkungen Befehle geben. Zuerst trat der griesgrämige Künstler in der adäquat benannten Serieauf, seitdem hat ihm sein Schöpferneben der unregelmäßigen Spin-off Serieweitere Gastauftritte gegönnt – unter anderem in der Kurzgeschichte, der speziell für eine Comic-Sonderausstellung im weltberühmten Museum geschaffen wurde. Die Animationsserie Thus Spoke Kishibe Rohan findet nun über Netflix in westliche Gefilde – kurioserweise hat Netflix zwar auch JoJo im Katalog, darunter aber nicht die Staffel, in der Rohan Kishibe eingeführt wird.[SPIELE/BRETTSPIELE] Es freut mich, dass die Epic-Exklusivität vonfür PC abläuft. Über den Epic Launcher wäre da bisher keine Koop-Runde zusammen gekommen. Mit dem Steam-Release bin ich guter Dinge, Freunde für die trashige Zombie-Jagd rekrutieren zu können. Vielleicht mag es außerdem an den jüngsten Tests von Michael Hengst hier auf GamersGlobal liegen, dass ich mal wieder eine Dosis JRPG vertragen könnte. Nun ist die Frage, ob ich mich dafür an noch immer nicht nachgeholte Perlen wage oder mich direkt zum Release aufstürze, nachdem der Vorgänger einhellig als 3DS-Geheimtipp gelobt wird. Was, Bravely Default 2 testet Michael auch? Ist das noch Zufall...[SONSTIGES] Meine Lister ungelesener Bücher sieht mich strafend an. Aktuell habe ich spontan Lust, endlichodervon Yahtzee Croshaw nachzuholen und die Bände bestellt, dabei ist das für den Jahreswechsel auf dem Tolino gekauftenoch gar nicht angefangen...[FILME/SERIEN] Im Februar wird uns sicherlich auch ohne Kinobesuch nicht langweilig. Auf Amazon Prime ist vor kurzemgelandet, die ersten Episoden der Anime-Serie waren bereits launig. Auf Netflix wollen wir demnächst der französischen Serieeine Chance geben und auf Disney Plus saugen wir jede neue Folge vonin uns auf. Die neue MCU-Phase startet ganz anders als gedacht, toll! Apropos: Im Februar bekommt die Disney-Plattform mit Star enormen Zuwachs. Unter den 270 Filmen und 60 Serien wird sicherlich der eine oder andere Klassiker dabei sein, auf den wir mal wieder Lust haben.[SPIELE/BRETTSPIELE] Nach der Meisterung des finalen Raids Naxxramas bereite ich mich ingerade auf den sehr wahrscheinlich bald (lies: irgendwann im Frühling) erfolgenden Release vonvor. Außerdem bin ich komplettverfallen, was für eine herrlich durchgeknallte Dystopie! Ob da noch Zeit für Neuerscheinungen bleibt? Nun, wahrscheinlich eher nicht. Zumal im Xbox Game Pass noch weitere Spiele warten, die ich zeitnah nachholen möchte:etwa oder[SONSTIGES] Der Februar wird richtig spannend, zumindest für alle Blizzard-Fans. Am 19. und 20. Februar 2021 erwartet uns nämlich die erste BlizzCon Online. Meine Erwartungen sind nicht ohne: Details zum nächsten Content-Patch vonplus Beta/Release-Termin. Offizielle Ankündigung von The Burning Crusade Classic mit klaren Details zur Umsetzung und Beta/Release-Termin. Neues Gameplay und Neuigkeiten zu. Infos zur Closed-Beta von. Ein Lebenszeichen von. Und Infos zum-Jahr 2021. Mit überraschenden Neuankündigungen rechne ich indes nicht. Wenn etwas Neues angekündigt wird, dann wahrscheinlich nur die Enthüllung eines neuen Mobile-Games für eine der Blizzard-Marken. Denn auf den Mobile-Markt will Activision Blizzard bekanntlich in Zukunft einen deutlich größeren Fokus setzen.