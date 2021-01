Left 4 Dead 2: Bundesprüfstelle hebt Indizierung auf

PC 360 XOne Linux MacOS

Im November 2009 veröffentlichte Valve den Egoshooter Left 4 Dead 2 (im Test, Note: 8.5) für PC und XBox 360. Laut dem Wikipedia-Artikel zu dem Titel hat das Amtsgericht Tiergarten die internationale Version des Spiels aufgrund von Gewaltverherrlichung am 15. Februar 2010 auf die Liste B des Index gesetzt und auch beschlagnahmen lassen. Eine für Deutschland angepasste Version wies Veränderungen auf, wodurch die Gewaltdarstellung reduziert wurde. Die USK gab dieser Version des Spiels bereits zur Veröffentlichung keine Jugendfreigabe gemäß §14 des Jugendschutzgesetzes. Damit durften Händler das Spiel nur an Menschen ab 18 Jahren verkaufen. Auch die offene Wunde der Hand auf dem Cover des Spiels, die durch einen herausgerissenen Daumen entstand, hatte der Hersteller für diese Version entfernt.

Im Laufe des Jahres 2019 wurde bereits die Beschlagnahmung aufgehoben. Der Listeneintrag bestand aber weiterhin und untersagte damit immer noch die Verbreitung und den Verkauf der internationalen Version in Deutschland. In einem Blogeintrag auf Steam teilte Valve am 28. Januar 2021 mit, dass sie kürzlich bei der Bundesprüfstelle sowie der USK um eine Neubewertung des Zombie-Shooters Left 4 Dead 2 gebeten haben. In der Folge entfernte die Bundesprüfstelle das Spiel aus der Liste B des Index.

Jetzt bietet Valve auch wieder die ungeschnittene internationale Version des Spiels in Deutschland an. Die Besitzer der bisherigen Version erhalten kostenlos ein Update auf die ungeschnittene Version. Die Steam-Seite des Spiels zeigt nun auch wieder die unveränderte, schwer verwundete Hand auf dem Cover.