Aldi Gaming: Discounter starten eigenes Videospiel-Label

Aldi und Aldi Süd gaben soeben die Etablierung der gemeinsamen Marke Aldi Gaming bekannt. Unter dem neuen Label wollen die Discounter als "Förderer der deutschen Gaming-Szene" auftreten. Der Fokus liegt dabei auf der Interaktion mit der Videospiel-affinen Zielgruppe.

So werden zukünftig über den gleichnamigen Twitch-Kanal eigene Livestreams, Gewinnspiele und Turniere ausgestrahlt. Dabei kooperiert Aldi mit etablierten Streamern wie dem auf League of Legends spezialisierten NoWay oder Stefan Kierspel und Ernè Embeli vom Kanal FeelFIFA. Darüber hinaus wird Aldi Gaming auch als Sponsor im Profi-E-Sport auftreten, zum Beispiel in der Prime League, der größten LoL-Liga im deutschsprachigen Raum. Auf längere Sicht wird die Marke gewiss auch bei speziellen Aktionen im Sortiment der Discounter oder bei eigenen Produkten und Diensten für die Gamer-Zielgruppe Verwendung finden.