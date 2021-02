The Medium: Ab Release auf Xbox Series, PC und im Game Pass verfügbar

PC Xbox X

Im Psycho-Horror The Medium (zum Test) erlebt ihr die Geschichte von Hellseherin Marianne, die gleichzeitig in zwei Realitäten lebt – in unserer Welt und einer Geisterwelt. Das Besondere am Gameplay von The Medium ist dabei die Dual Reality-Mechanik, mit der ihr gleichzeitig in beide Welten eintaucht. Seit dem Release von The Medium am 28.1.2021 ist der Titel von Bloober Team (Layers of Fear, Blair Witch) auf Xbox Series X|S, PC verfügbar. Von Launch an ist der Titel dabei auch Teil des Katalogs von Microsofts Spiele-Abo-Dienst Game Pass.

In The Medium steuert ihr Marianne zeitgleich an verschiedenen Punkten im Spiel sowohl in der materiellen Welt als auch der Geisterwelt. Wenn ihr euch in der dualen Relität befindet, teilt sich euer Bildschirm vertikal oder horizontal auf.

In einer Pressemitteilung wird der Unterschied zu den bekannten Splitscreens bei Multiplayer-Titeln wie folgt beschrieben:

Die meisten Spiele, die den Split-Screen nutzen, zeigen zwei verschiedene Instanzen derselben Umgebung. In The Medium sehen die reale- und Geisterwelt aber völlig unterschiedlich aus und nutzen verschiedene grafische Modelle und Texturen.

Das führe zu mehr Render-Aufwand und Speicher-Bedarf, da auch Effekte wie Ambient Occlusion doppelt berechnet würden. Daher erscheine The Medium auch nicht auf der vorigen Generation der Xbox-Konsolen.