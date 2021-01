Bleeding Edge: Arena-Brawler erhält keine Inhaltsupdates mehr

PC XOne

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Bleeding Edge ab 9,19 € bei Amazon.de kaufen.

Im März 2020 hat Ninja Theory mit Bleeding Edge (im Test, Note: 7.0) einen Mehrspieler-Titel veröffentlicht, der den Fokus auf Nahkampfmatches legt. Wie die Entwickler nun via Twitter verkündet haben, wird es in Zukunft keine Inhaltsupdates mehr für das Spiel geben. Man wolle sich auf neue Projekte wie Senua's Saga - Hellblade 2, Project Mara und The Insight Project konzentrieren.

Ninja Theory betont aber, dass Bleeding Edge weiterhin spielbar sein wird. Egal also, ob ihr auf PC oder Xbox in die Arenen zieht, ihr könnt damit weitermachen.