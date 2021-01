Prison Architect: Going Green - Neueste Erweiterung erschienen

PC Linux MacOS

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Gestern haben Paradox Interactive und Double Eleven mit Prison Architect: Going Green die nächste Erweiterung für ihren Gefängnis-Management-Simulator Prison Architect, veröffentlicht. Going Green gibt den Insassen einen grünen Daumen und führt Elemente wie Landwirtschaft und nachhaltige Energiequellen sowie erweiterte Gameplay-Mechaniken in die beliebte Gefängnissimulation ein. Prison Architect: Going Green ist ab sofort im Paradox Store sowie auf Steam, GOG, Origin, Xbox One, Playstation 4 und Nintendo Switch zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 9,99 Euro erhältlich. Direkt unter dieser News könnt ihr euch den Launch-Trailer anschauen. Für die kommende Woche ist ein Spiele-Check von GG-User Vampiro geplant.

Prison Architect ist außerdem mit dem PC-Basisspiel jetzt im Xbox Game Pass verfügbar. Im Rahmen des Steam-Sales gibt es außerdem Rabatte im Steam-Store. Auf das Basisspiel gibt es einen Rabatt von 75%, auf die bisherigen Erweiterungen Psych Ward bzw. Island Bound einen Rabatt von 40 bzw. 50 Prozent. Außerdem ist Prison Architect bis 31. Januar auf Steam kostenlos spielbar.

Zum Start im Xbox Game Pass äußerte sich Setacy McIlwham, Product-Manager für Prison Architect bei Paradox Interactive wie folgt:

Xbox Game Pass auf PC ist eine großartige Möglichkeit für uns, neue Spieler zu erreichen und die Einstiegshürde für potenzielle Prison Architect-Fans zu senken. Wir haben weitere großartige Inhalte für 2021 geplant und wir wollen, dass so viele Leute wie möglich unserer Community beitreten und mit auf diese Reise kommen!

Alle Inhalte der Erweiterung im Überblick:

Die Früchte der Arbeit: Landwirtschaft führt eine neue Art von Gefängnisarbeit ein, die es Gefängnissen ermöglicht, Kartoffeln, Weizen, Äpfel und mehr anzubauen. Die Erzeugnisse können exportiert oder als Zutaten für die Mahlzeiten der Insassen verwendet werden.

Raum zum Wachsen: Drei Außenbereiche erleichtern die Bewirtschaftung: Obstgarten, Farm-Feld und Gemüsebeet. Aber das ist noch nicht alles: Ihr könnt Farmarbeiter einstellen, eine Vorratskammer zum Lagern von Produkten bauen und einen Schuppen zur Unterbringung von landwirtschaftlichen Gegenständen errichten.

Grüner Daumen: Insassen, die sich an der Schönheit der Natur erfreuen, können in ihrer Freizeit Blumen und andere Pflanzen anbauen. Gartenarbeit hat eine positive Wirkung auf die Insassen und bietet ihnen eine attraktive Freizeitbeschäftigung.

Da braut sich was zusammen: Mit neuen Produkten kommt auch neue Schmuggelware. Häftlinge können jetzt heimlich Kräuter auf den Feldern anbauen und Küchenzutaten klauen, um Schnaps zu brauen. Felder können auch zu Gang Territorien werden - also haltet ihr eure Wachen besser auf Trab!

Grüner wird‘s nicht: Gefängnisse werden mit Solar-, Wind- und Solar/Wind-Hybrid-Stromquellen umweltfreundlich gestaltet. Überschüssiger Strom, der durch diese nachhaltigen Methoden erzeugt wird, kann mit dem Power Export Meter wieder an das Netz verkauft werden.

Parallel zu Going Green erscheint The Glasshouse, ein kostenloses Content-Update, das allen Spielern von Prison Architect zur Verfügung steht. The Glasshouse führt zusätzliche Objekte, Quickrooms, Community-Verbesserungen und zwei neue hochkarätige Mitarbeiter ein, K9-Einheiten Shepherd und Bowtie Bandit.