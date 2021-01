Evil Genius 2 - World Domination: Erscheint am 30. März

PC

Lange ist die Ankündigung von Evil Genius 2 - World Domination mittlerweile her. Bereits 2017 hatte Entwickler Rebellion angekündigt, dass an einer Fortsetzung des Echtzeitstrategie-Spiels von 2004 gearbeitet wird. Nun ist ein Ende der Entwicklung in Sicht, Rebellion hat einen Release-Termin für Evil Genius 2 verkündet. Ab dem 30. März 2021 dürft ihr in die Rolle von einem von vier bösen Genies schlüpfen und euren schurkischen Unterschlupf bauen. Ein Preis ist noch nicht bekannt, ihr könnt den Titel auf Steam aber schon auf eure Wunschliste setzen.

Rebellion hat zur Einstimmung auf den Release einen neuen Trailer veröffentlicht, den ihr unterhalb dieser Zeilen ansehen könnt. Zu sehen sind viele Features, Bösewichte und Möglichkeiten, euer böses Versteck anzupassen.